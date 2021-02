Babiš: Merkelová zjistí dostupnost lůžek pro Čechy v Bavorsku

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) mluvil dnes s německou kancléřkou Angelou Merkelovou o nabídkách lůžek pro české pacienty s covidem-19 v Německu. Uvedl to ve vyjádření, které ČTK poskytl úřad vlády. Merkelová podle něj zjistí dostupnost lůžek v Bavorsku a dalších spolkových zemích, které by mohla mít Česká republika k dispozici v případě, že bude nutné je využít.

Babiš potvrdil, že Česko má konkrétní nabídku devíti lůžek pro pacienty s covidem-19 od saského premiéra Michaela Kretschmera. "Předal jsem to písemně hejtmanům Karlovarského a Ústeckého kraje, je na nich, jestli to využijí," uvedl. České nemocnice podle něj zatím situaci zvládají, takže se teprve uvidí, zda bude nutné lůžka v sousední zemi využít. Premiér ale připustil, že kapacita lůžek pro pacienty s potřebou intenzivní péče je v Česku velice malá.

Babiš řekl, že mu kancléřka neplánovaně sama zavolala. "Nabízí další lůžka k dispozici, pokud bude potřeba, v Bavorsku nebo jiných zemích v Německu," uvedl. Kancléřka podle něj zjistí, jaké jsou v Bavorsku kapacity. "Budeme to mít v záloze, kdyby bylo potřeba to využít. Abychom byli připraveni, aby byla připravena logistika. Ale je to poté na krajích, zda to využijí, nebo ne," dodal premiér.

Totéž platí v Karlovarském a Ústeckém kraji, kam Babiš předal nabídku ze Saska. Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (za STAN) dnes novinářům řekl, že první nabídka Saska na devět volných lůžek se stane součástí českého národního dispečinku volných lůžek. O možnost převozů nemocných do Německa žádal Karlovarský kraj vládu dlouhodobě. Jeho nemocnice jsou dlouho přetížené.

Babiš uvedl, že nemá představu, kdy by se mohli první Češi do Německa převážet. "Z Karlovarského kraje jsme přemístili téměř 200 pacientů do jiných nemocnic v rámci ČR. Dispečink nadále funguje," uvedl. Volných covidových lůžek má podle něj Česko aktuálně dost, problémem jsou ale lůžka pro lidi, jejichž stav vyžaduje intenzivní péči.

Náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý dnes novinářům řekl, že požádal ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), aby vláda formálně oslovila Německo kvůli převozu pacientů za hranice. Původně tvrdil, že Česko se na zahraničí obrátí, až budou nemocnice naplněné z 90 procent. V současné době je volných míst asi 15 procent, vyčerpat by se ale mohla za dva až tři týdny.