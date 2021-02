Babiš: Merkelová slíbila, že testy pro řidiče kamionů už nebudou

Praha - Německá kancléřka Angela Merkelová podle premiéra Andreje Babiše (ANO) na dnešním jednání lídrů EU přislíbila, že Německo už nebude požadovat od řidičů kamionů na hranicích testy na koronavirus. Datum podle něj nesdělila. Babiš to řekl po dnešním mimořádném jednání vlády. O příslibu Merkelové informovaly s odvoláním na diplomatický zdroj Hospodářské noviny (HN).

"My jsme samozřejmě na to apelovali. Já ve svém vystoupení jsem k tomu vyzval, protože to zásadně narušuje vnitřní trh," uvedl dnes Babiš.

Německo od 14. února považuje Českou republiku za oblast s výskytem nebezpečných mutací koronaviru, proto pro příjezdy z Česka vyžaduje bez výjimek negativní testy. Testy musí na německo-českých hranicích předkládat také pendleři a řidiči nákladní dopravy.

Merkelová představitelům unijních zemí podle HN řekla, že nově se povinnost testů nebude vztahovat na řidiče kamionů. Přeshraničních pracovníků se výjimka týkat nebude.

České velvyslanectví v Berlíně takové informace od německé strany dosud nedostalo. "Pokud k tomu dojde, bude to bezpochyby dobrá zpráva," řekl český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka. Poznamenal, že v takových situacích Německo a obzvláště kancléřka kladou velký důraz na to, aby šlo o jejich vlastní rozhodnutí a nikoli o rozhodnutí vynucené. "Proto sám vyčkám, až co německá strana sama oznámí," dodal.

Hraniční kontroly, ke kterým Německo z nařízení ministra vnitra Horsta Seehofera přistoupilo od 14. února, způsobovaly na německo-českém pomezí v prvních dnech k velkým kolonám. Nyní se situace zlepšila, pro dopravce je ale i tak čekání a pravidelné testování řidičů velkou komplikací.