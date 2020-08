Babiš má za priority superhrubou mzdu, důchody a investice

Praha - Za priority rozpočtu na příští rok, o kterém dnes bude jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO), označil premiér Andrej Babiš (ANO) zrušení superhrubé mzdy, zvýšení důchodů a investice. Chce navýšit rozpočty na výstavbu dopravní infrastruktury a sportu. Novinářům řekl, že na ministerstvo financí, kde bude se Schillerovou jednat, proto dnes byli pozvání i vicepremiér a ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) a předseda národní sportovní agentury Milan Hnilička.

"Jsme rozpočtově odpovědní. Našetřili jsme, teď máme pocit, že ekonomiku musíme podpořit, držet zaměstnanost, dát lidem přímo peníze, aby to uviděli na výplatní pásce," uvedl. Zrušení superhrubé mzdy je podle něj tématem číslo jedna. Vláda podle něj určitě splní závazek 19procentní daně z příjmů, připustil, že hovořil i o snížení na 15 procent. "Znovu opakuji, že bych si přál, aby to bylo 15 procent, protože kdybychom měli těch 19, tam by došlo k navýšení daně u živnostníků. My ale daně navyšovat nechceme, proto se přikláním k těm 15 procentům," uvedl.

Proti snížení daně na 15 procent jsou kvůli vysokému výpadku státních příjmů i komunisté, kteří vládu dlouhodobě podporují. "Já nevím, jestli je to 90 miliard, musí se to spočítat, my jsme s paní ministryní mluvili o sumě 73 miliard," uvedl.

V případě investic plánuje premiér navýšit rozpočty na výstavbu železnic a dálnic. Rozpočet sportu by měl stoupnout na 11,8 miliardy korun. S Hniličkou chce dnes jednat o způsobu kofinancování velkých sportovních stadionů, představuje si třetinový podíl státu, krajů a obcí.

Premiér zopakoval, že plánuje i zvýšení důchodů, nechtěl ale předjímat zda o zákonem danou valorizaci, nebo víc. "Důchody jsou stále nízké, je třeba vymyslet, jak navyšovat," uvedl. Dnešní jednání vnímá jako konzultace, o nichž se nedá "čekat velké závěry". Jak bude stát zacházet s platy zaměstnanců ve veřejné sféře, nechtěl předjímat. Vláda v tomto případě bude čekat na makroekonomickou prognózu, která bude hotova počátkem září.