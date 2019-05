Babiš má výhrady k úřadu práce, mají kontrolovat zneužívání dávek

Praha - Úřady práce by měly začít víc kontrolovat zneužívání dávek a práci načerno. Na tiskové konferenci to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Uvedl, že má k fungování pracovních úřadů výhrady, mají podle něho velké rezervy. Podle předsedy vlády zatím nemá "příliš konkrétní výsledky" ani 15 vládních opatření proti chudobě, která loni v září sestavilo ministerstvo práce a měly je připravit jednotlivé resorty.

"Úřady práce mají velké rezervy. Neměly by být místem, kam si někdo jen chodí pro dávky. Měly by se podílet na tom, aby nebylo zneužívání příspěvků pro kvazi nezaměstnané," uvedl premiér. Zmínil také zneužívání dávek na bydlení za předražené, nevyhovující ubytování. Řekl, že má k fungování úřadů práce výhrady.

Podle něj by se úřady "měly podívat na lidi, kteří nechtějí pracovat a chodí si jen pro razítko k našim firmám, které nabízejí zaměstnání". Babiš poukázal na nová pravidla oddlužení a na to, že by se mělo zvýšit od června takzvané nezabavitelné minimum. To je částka, která musí dlužníkům měsíčně zůstat. Kvůli strhávání peněz na splácení dluhů řada lidí pracuje načerno. "Lidé by měli konečně začít pracovat oficiálně," řekl předseda vlády. Fungování úřadů práce kritizoval už v minulosti.

Babišova vláda ve svém programovém prohlášení slibuje také zákon o sociálním bydlení. Loni premiér uvedl, že místo něj kabinet spustí dotační program pro výstavbu sociálních bytů. Ministerstvo práce pak sestavilo seznam 15 podnětů pro boj s chudobou, které mají připravit jednotlivé resorty. "U 15 opatření zatím výsledky nejsou příliš konkrétní," řekl Babiš.

Ze zprávy o plnění 15 kroků ale už počátkem roku vyplynulo, že třetinu z plánovaných kroků proti chudobě a sociálnímu vyloučení resorty vůbec chystat nebudou. Od záměrů buď ustoupily, nebo nebylo jasné financování. Dál pracovat se mělo na desítce kroků. Mezi ně patří změny v dávkách na bydlení či možnost dlouhodobého využití veřejně prospěšných prací. Podle premiéra a ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) ministerstvo práce ale zatím v revizi systému dávek nepokročilo.