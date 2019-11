Babiš má ultimátum, píše slovenský tisk k demonstraci na Letné

Bratislava - Český premiér Andrej Babiš dostal k výročí sametové revoluce ultimátum, píše dnes slovenský tisk k požadavkům organizátorů sobotního shromáždění na pražské Letné, kde proti předsedovi vlády demonstrovalo podle některých zdrojů až 300.000 lidí. Demonstraci zaznamenala většina slovenských celostátních deníků, které také otiskly fotografie z protestu.

"Jakoby se vrátil čas. Znovu statisíce lidí na pražské Letné, opět bouřlivé volání po změně. Naši západní sousedé se o víkendu obuli do premiéra Andreje Babiše," uvedl list Plus jeden deň. Dodal, že Babiše vypískali lidé i v neděli na Národní třídě, která je symbolem událostí listopadu 1989.

Podle listu Pravda na Letnou vyrazily masy srovnatelné s těmi, které si před 30 lety vynutily pád komunistického režimu. "Pokud by to byla jen pražská kavárna, tak by musela být obrovská. Statisíce Čechů neposlechly výzvy z Pražského hradu, aby stejně jako jejich hlava státu věnovaly 30. výročí sametové revoluce (...) jen tichou vzpomínku," napsal deník.

List připomenul požadavky organizátorů protestu, aby Babiš odstoupil do konce roku, pokud úplně nepřeruší vazby se svými firmami a médii a neodvolá ministryni spravedlnosti Marii Benešovou.

"Češi se vrátili na Letnou. V Praze statisícový dav protestoval proti premiérovi Babišovi," uvedl list Sme, který tématu věnoval celou jednu stránku dnešního vydání.

"Babiš dostal ultimátum: Agrofert nebo úřad vlády," napsal list Denník N k požadavkům organizátorům sobotního protestu.

Babiš začátkem roku 2017 převedl akcie svých firem kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů. Podle kritiků ale holding Agrofert stále ovládá.