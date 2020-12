Babiš: Lyžařské areály otevřou dřív než 24. prosince

Praha - Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dnes oznámí přesné datum, kdy otevřou lyžařské areály v Česku. Premiér Andrej Babiš (ANO) to dnes řekl Rádiu Z. Předseda vlády ve čtvrtek mluvil ve Sněmovně o tom, že by se sjezdovky za určitých podmínek mohly otevřít k 24. prosinci. Dnes však uvedl, že zprovoznění areálů nakonec nastane dřív a bude to některý pátek.

Babiš ve čtvrtek při interpelacích řekl, že datum otevření sjezdovek bude zřejmě stejné jako v Rakousku, kde se počítá se 24. prosincem. Dnes však řekl, že by to mělo být dřív. "Mělo by to být nějaký pátek, ale nechám to na něm (Blatném), jedná se hlavně o managementu front," řekl premiér Rádiu Z.

V Česku je podle něj jiná situace než v Rakousku, kde jsou zavřené hotely. "U nás jsou v rámci protiepidemického systému PES otevřené. Když tam lidi budou, chceme jim umožnit, aby lyžovali," uvedl. Stát pravděpodobně neumožní běžný provoz míst s občerstvením. "Musí to být za přísných opatření, na začátku roku přišel ten virus z lyžovačky v Itálii," varoval Babiš.

Nepočítá s tím, že by na hory mohli jezdit zahraniční turisté. "V Rakousku je to pro místní, u nás by to mělo být také jenom pro naše lidi," uvedl. Kdyby dorazili lidé z ciziny, nebylo by to podle něj dobře. "Epidemie je (v zahraničí) asi tři týdny nebo měsíc za námi, stoupá to všude. Musíme tomu zabránit," vysvětlil.

Babiš připustil, že má obavu ze třetí vlny. "Čeká nás plno práce. Tento rok je nejhorší v mém životě a i pro většinu lidí to byl špatný rok. Potřebujeme ho mít za sebou. Doufejme, že ten nový začneme lépe a ta vlna nepřijde. Ale musíme být proto zodpovědní celé Vánoce až do konce roku. Žádné večírky, jak jsme byli zvyklí," konstatoval.

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) ve čtvrtek řekl, že vláda měla obavu zimní střediska nyní otevřít vzhledem k návratu žáků do škol i dalšímu uvolňování. Ve svém posledním usnesení tedy rozhodla, že vleky a lanovky musí zůstat zavřené zatím do 12. prosince, kdy má skončit nouzový stav. Většinu opatření navázaných na platnost nouzového stavu však obvykle vláda při jeho prodloužení nechává v platnosti, pokud nerozhodne o rozvolňování.