Babiš loni inkasoval od Agrofertu i od honební společnosti

Praha - Premiér, předseda ANO a miliardář Andrej Babiš měl loni vedlejší příjmy od společností Agrofert a Imoba ze svých svěřenských fondů či od Honební společnosti Bžany. Celkem si tak přivydělal zhruba 114 milionů korun. Na běžném účtu měl ke konci loňského roku kolem 161,3 milionu korun, což je zhruba dvojnásobek v porovnání s předešlým rokem. Uvedl to v oznámení o vedlejších příjmech a darech, které musí politici do dneška odevzdat do centrálního registru.

Kromě financí na běžném účtu ministerský předseda vykázal "jiné pohledávky" zhruba 82,7 milionu korun. Od Agrofertu, který musel vložit kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenskkého fondu, dostal 90,2 milionu korun, od Imoby 2,5 milionu korun. OD lucemburské společnost Sogelife dostal premiér 6,8 milionu korun, od švýcarské Bank Vontobel 14,9 milionu korun.

Hnutí ANO vyplatilo svému předsedovi 1300 korun. Předseda vlády vykázal i příjem od Honební společnost Bžany, přestože činil pouze 350 Kč. Politici mají uvádět vedlejší příjmy a dary, pokud jejich souhrnná výše přesáhne 100.000 korun za rok.

Vicepremiér a předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček si koupil dluhopis Sazky a osobní automobil GAZ 21 za 150.000 korun. Žádné vedlejší příjmy nad zákonem stanovený limit podle oznámení neměl, splácel ale tři hypotéky a úvěr ze stavebního spoření.

Předseda ODS a politolog Petr Fiala dostal loni na 810.000 korun od Masarykovy univerzity, kde vyučuje. Splácel leasing na auto zhruba 200.000 korun. Předseda Pirátů Ivan Bartoš vykázal příjem zhruba 221.000 korun od společnosti IS - Auto, k jeho závazkům patřily bankovní půjčky za 712.000 korun a hypotéka 1,25 milionu korun.

Předseda KSČM Vojtěch Filip si podle oznámení loni přivydělal 23.600 korun a splácel úvěr 134.500 korun. Předseda SPD Tomio Okamura působil ve společnostech Mebius, Japa Foods, Break2Win a Miki Travel Prague, od níž inkasoval na 320.000 korun. Podnikáním si vydělal 6,2 milionu korun a na běžném účtu měl koncem roku zhruba sedm milionů korun. Splácel hypotéku 3,8 milionu korun.

Hypotéku 3,6 milionu korun splácel také šéf lidovců Marian Jurečka. Vedlejší příjmy nevykázal stejně jako předseda STAN a učitel Vít Rakušan, který loni po nástupu do čela hnutí skončil jako starosta Kolína, dál byl zaměstnán na gymnáziu. Splácel leasing a dvě hypotéky v celkové výši kolem čtyř milionů korun. Oznámení za loňský rok od předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové v registru do 13:00 k dispozici nebylo.