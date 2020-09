Babiš: Lidé pozitivní na covid by mohli sami nahlásit kontakty

Praha - Připravuje se projekt takzvaného sebetrasování, kdy by lidé pozitivní na onemocnění covid-19 sami na webu vyplnili formulář se svými kontakty z posledních dní. Před odletem do Vídně na jednání se svým rakouským a slovenským protějškem to novinářům řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví posuzují možné změny systému trasování kontaktů nakažených koronavirem, prvotní návrh předloží do konce týdne.

"Připravuje se projekt sebetrasování, kde by lidi, kteří dostanou od laboratoře zprávu, že jsou pozitivní, v aplikaci na webu vyplnili formulář i ty kontakty a potom by to pro hygienu bylo lehčí," řekl Babiš.

Kvůli náporu nových případů má problémy s trasováním pražská hygienická stanice, vedle armádních mediků jí začali na dálku pomáhat i zaměstnanci hygien dalších krajů. O změně systému trasování kontaktů nemocných s covidem-19 se mezi hygieniky podle ředitele krajské hygienické stanice v Liberci a bývalého hlavního hygienika Vladimíra Valenty diskutuje už delší dobu.

Babiš, který také předsedá nedávno ustavené Radě pro zdravotní rizika, v pondělí po jednání tohoto orgánu a následném zasedání kabinetu uvedl, že hygienické stanice uvažují o trasování pouze vážných případů covidu-19. Dnes uvedl, že nikdy nebyla řeč o tom, že by se mělo přestat trasovat. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) nabídl v případě nutnosti při trasování pomoc policejních vyšetřovatelů. ČTK řekl, že k dispozici by jich mohly být desítky. Babiš ale v úterý prohlásil, že tato možnost zatím není na stole.

Premiér také dnes uvedl, že vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci Vladimír Dzurilla připraví porovnání jednotlivých krajů a analýzu, jaký mají jednotliví zaměstnanci hygienických stanic a vypomáhající vojáci výkon z hlediska trasování kontaktů.