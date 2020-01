Babiš kvůli viru uvažuje o zákazu letů z Číny i vyslání speciálu

Litvínov (Mostecko) - Premiér Andrej Babiš (ANO) zvažuje, že v pondělí navrhne vládě v souvislosti s obavou z šíření koronaviru dočasně zakázat veškeré lety z Číny do Česka. Při dnešní návštěvě Litvínova řekl, že pokud se do soboty nepodaří vyřešit návrat českých občanů z Číny, může je do vlasti dopravit vládní speciál.

"Uvažuji o tom, že pokud se něco zásadního nestane, protože Evropa zatím není tak akční, tak bych navrhl vládě v pondělí, abychom dočasně zakázali veškeré lety z Číny," prohlásil předseda vlády.

Přímo v čínském městě Wu-chanu, epicentru současné nákazy novým typem koronaviru, pobývají i čtyři Češi. Dva z nich - studenti - podle českých úřadů požádali o evakuaci, další dva v nejlidnatější zemi světa žijí dlouhodobě a do Česka se vrátit nemíní. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) se tento týden dohodl s Francií, že v nejbližší době zajistí jejich evakuaci spolu s francouzskými občany. Babiš uvedl, že se jedná i o další Čechy, kteří se kvůli problémům s rušením leteckých linek nemají jak dostat z Číny domů. "Pokud by to nebylo do soboty vyřešené, pošleme tam náš speciál," prohlásil dnes premiér.

"Stále čekáme na povolení čínských úřadů pro zahraniční speciály. Češi jsou v kontaktu s naším zastupitelským úřadem, naposledy dnes ráno, a jsou připraveni odjet na letiště, jakmile je zastupitelský úřad zavolá. Věříme, že to proběhne úspěšně do konce týdne," uvedlo na dotaz ČTK ministerstvo zahraničí.

Praha má s Čínou 12 spojení týdně, provozují je tři čínské aerolinie. Přímé spoje s pevninskou Čínou už zrušily třeba britská letecká společnost British Airways, německá Lufthansa a několik dalších asijských, amerických i evropských aerolinek.

Počet nakažených novým koronavirem podle posledních zpráv vzrostl na více než 7900. Z toho přes 7800 hlásí Čína, kde se koronavirus rozšířil už do všech regionů a provincií. Koronavirus si dosud vyžádal 170 obětí, všechny pocházely z Číny. Nákaza novým koronavirem se objevilo v dalších 19 zemích Z Evropy to jsou Francie, Německo a Finsko. V Česku se prověřovalo několik podezření, žádné se zatím nepotvrdilo.