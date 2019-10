Babiš: Kvůli navýšení platů možná otevřeme úhradovou vyhlášku

Praha - Kvůli schválenému zvýšení platů zaměstnanců ve veřejné sféře plošně o 1500 korun bude podle premiéra Andreje Babiše (ANO) zřejmě znovu otevřená úhradová vyhláška, která rozděluje peníze na zdravotnictví. Novinářům to řekl na dnešní tiskové konferenci ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Na zdravotní péči vyhláška počítá pro rok 2020 s 335 miliardami korun, což je o 26 miliard korun více než letos. Filip dorazil na jednání s ANO s návrhem změn úhradové vyhlášky. KSČM chce uvolnit víc peněz z rezerv pojišťoven, uvedl.

"Je tady problém s plošným navýšením 1500 korun pro všechny zaměstnance. Musíme se nad tím zamyslet a neopakovat chybu z loňského roku, kdy byla nejdřív vyhláška a v ní to nebylo zohledněno," řekl Babiš. Zejména menší městské a krajské nemocnice si stěžovaly, že peníze na letošní navýšení platů nemají. Situaci řešila s ministrem zdravotnictví a premiérem i Asociace krajů ČR. Podle premiéra některé kraje nemocnice dotují stovkami milionů korun ročně, jiné nedávají peníze nad rámec plateb od pojišťoven. Proto je úroveň různá a měla by se podle něj sjednotit, aby nemocnice byly buď státní nebo krajské. Městům totiž kraje přispívat na chod nemocnic nemohou.

Znovuotevření úhradové vyhlášky premiér probíral dopoledne i na schůzce s poskytovateli zdravotní péče, tedy zástupci nemocnic, ale také ambulantních lékařů. Zástupci krizového štábu si na facebooku stěžovali, že na jednání nebyli vpuštění, přestože dostali pozvánku. Podle Babiše ale pozváni nebyli.

Do nemocnic jde více než polovina částky, která se z veřejného zdravotního pojištění vydá na péči. Podle krizového štábu českého zdravotnictví tvořeném odbory, zástupci nemocnic, lékařů, pacientů a zdravotně postižených, jsou ale zejména ty, které nespadají přímo pod ministerstvo zdravotnictví, podfinancované a chybí jim personál, což vede k zavírání oddělení a dlouhým čekacím dobám.

Předseda KSČM Vojtěch Filip dorazil na jednání s Babišem (ANO) s návrhem změn úhradové vyhlášky. Novinářům to řekl před schůzkou zdravotnických expertů ANO a KSČM, po které by se komunisté mohli rozhodnout, zda v prvním čtení podpoří návrh státního rozpočtu na příští rok. Filip uvedl, že KSČM chce uvolnit víc peněz z rezerv pojišťoven. Chtěl by, aby byly splněny rozpočtové požadavky tzv. krizového štábu zdravotníků, který tvoří odbory a další organizace.

Do zdravotnictví by mělo příští rok putovat 334 miliard korun. Peníze se rozdělují podle úhradové vyhlášky. Krizový štáb požaduje víc peněz, a to z rezerv pojišťoven. "Jsme přesvědčeni, že je možné z těch prostředků, které si lidé zaplatili a jsou na účtech zdravotních pojišťoven, bez toho, aby se nějak dramaticky snížily rezervy, vyplatit více," řekl Filip při příchodu na jednání ve Strakově akademii.

Ministerstvo zdravotnictví v návrhu úhradové vyhlášky počítá s tím, že meziročně půjde na zdravotní péči o 26 miliard korun víc, které rozdělí úhradová vyhláška. Do nemocnic půjde 14 miliard korun navíc, do domácí péče o 340 milionů víc než letos. Dalších šest miliard korun pojišťovny rozdělí podle smluv se zdravotnickými zařízeními tam, kde to bude podle nich potřeba. To ale sociální demokraté i komunisté označují za nepřijatelné, peníze navíc by se měly podle nich rozdělit podle vyhlášky.