Babiš: Krok k dostavbě Dukovan projedná bezpečnostní rada i vláda

Praha - Další kroky k plánované dostavbě Jaderné elektrárny Dukovany mimořádně projedná v pondělí ráno Bezpečnostní rada státu a odpoledne vláda. Opozice dostane informaci prostřednictvím výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů, řekl dnes ve Sněmovně premiér Andrej Babiš (ANO). Podle části opozice ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) obešel vládu i bezpečnostní složky, když o podklady k bezpečnostní prověrce by měl být požádán také ruský Rosatom.

Část opozice v čele s předsedou klubu KDU-ČSL Janem Bartoškem naléhala na to, aby se nynějším postupem ministerstva průmyslu a obchodu ohledně Dukovan zabývala dolní komora ještě před jednáním o žádosti vlády o další prodloužení nouzového stavu. Kritizovala to, že ve hře by měl nadále být i ruský zájemce o dostavbu Dukovan.

Bartošek uvedl, že kabinet postupuje proti vlastnímu, zhruba rok starému usnesení. "Jedná se o to, že vláda v dubnu 2020 schválila tento bezpečnostní dokument českých zpravodajských služeb, popisující výraznou hrozbu ruských a čínských firem," řekl. Po Babišově oznámení návrh na zařazení debaty o Dukovanech na program schůze následně stáhl.

Babiš a Havlíček tvrdili, že o nynějším kroku k Dukovanům byl informován vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) i bezpečnostní služby. Havlíček zmínil ředitele Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku. Hamáček ale uvedl, že byl informován jen ústně, písemný materiál ministerstvo vnitra nedostalo a civilní rozvědka - Úřad pro zahraniční styky a informace, o stanovisko požádána nebyla. "Z hlediska postupů je to tak, že ministerstvo vnitra žádné stanovisko k tomuto nevydalo a žádné stanovisko nevydala ani zahraniční rozvědka," řekl.

Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura (ODS) s předběžným oslovením Rosatomu spojil změnu postoje KSČM k vládní žádosti o prodloužení nouzového stavu. "Vidíme špinavý politický kšeft v přímém přenosu," prohlásil. Poslanec KSČM Leo Luzar následně nařkl Stanjuru ze lži. Proti Stanjurovým slovům se ohradil také Babiš.

Bartošek přirovnal Havlíčkův postup k takzvanému zvacímu dopisu v roce 1968. Jde podle něho o útok na bezpečnost České republiky. "Prodáváte nás za 30 stříbrných," prohlásil.

Havlíček: Mezi Ruskem a Čínou je v otázce jádra rozdíl

Mezi Ruskem a Čínou je v otázce jádra rozdíl. Čína nestavěla žádný reaktor v Evropě, s Ruskem má Česká republika v energetice dlouhodobé vztahy. Na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Česko podle čtvrtečního oznámení ministerstva průmyslu neosloví v tendru na stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany čínskou společnost CGN. Podle části opozice ale Havlíček obešel vládu i bezpečnostní složky, když o podklady k bezpečnostní prověrce by měl být požádán také ruský Rosatom.

Čína podle Havlíčka nestavěla žádný reaktor v Evropě. "Čína má jediný projekt mimo Čínu, a to je Pákistán. To pro nás není úplně signifikantní reference, byť netvrdíme, že to udělali špatně, to si nedovolujeme," řekl. "Rusko staví nebo připravuje bloky ve dvou zemích Evropské unie, s Ruskem máme dlouhodobé vztahy v oblasti energetiky," doplnil.

Podle listopadového zjištění webu iROZHLAS.cz české tajné služby a ministerstva vnitra a zahraničí upozornily, že zadávací dokumentace k výběrovému řízení na stavbu nového bloku dostatečně nezohledňuje bezpečnostní zájmy státu. Vládě doporučily, aby s výzvou k účasti v tendru vůbec neoslovovala rizikové uchazeče. Podle dřívějších informací Deníku N jsou v tajném dokumentu označeny za možné strategické riziko firmy z Ruska a Číny.

Finální rozhodnutí o tendru na stavbu nového bloku bude podle Havlíčka na příští vládě. Z aktuálního vyjádření resortu vyplývá, že Česko v tendru neosloví čínského zájemce. Zůstávají čtyři uchazeči - francouzská EdF, jihokorejská KNHP, kanadsko-americký Westinghouse a také ruský Rosatom.

Plánované oslovení uchazečů je podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) de facto vyhlášením tendru. Krok ministerstva průmyslu ohrožuje Českou republiku, sdělil ve čtvrtek serveru Aktuálně.cz a týdeníku Respekt. Havlíček dnes několikrát oponoval, že nejde o vyhlášení tendru.

"V tuto chvíli se zažádají jednotlivé subjekty, aby zaslaly kompletní odpovědi na požadavky typu jaderná bezpečnost, kybernetická bezpečnost, konsorcia, dodavatelské řetězce. Bude se připravovat bezpečnostní dotazník v rámci ministerstva průmyslu, ČEZ, bezpečnostních složek, zmocněnce pro jádro. Poté, co bude bezpečnostní dotazník odsouhlasen, odešle se všem potenciálním uchazečům," řekl Havlíček. Do konce listopadu by pak měli potenciální uchazeči definitivně projevit, či neprojevit zájem o účast.

BIS: V případě Dukovan platí stanovisko bezpečnostní skupiny

V případě plánované dostavby Jaderné elektrárny Dukovany platí stanovisko bezpečnostní skupiny, sdělil dnes ČTK mluvčí Bezpečnostní informační služby (BIS) Ladislav Šticha. Předpokládáme, že skupina připraví i vyhodnotí bezpečnostní dotazníky, které vyplní zájemci o dostavbu elektrárny, dodal.

"Stále platí stanovisko bezpečnostní skupiny, ve které jsou zastoupeny všechny tři zpravodajské služby a další instituce. Předpokládáme, že to bude ona, která připraví, a také bude vyhodnocovat tzv. bezpečnostní dotazníky vypracované zájemci o dostavbu," sdělil ČTK mluvčí kontrarozvědky Šticha.