Babiš kritizuje vznik tří nových ministerských míst, podle něj přinesou náklady

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) kritizoval vznik nových ministerských míst v kabinetu, který sestavují koalice Spolu a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN). Před dnešním odletem do Budapešti na jednání zemí Visegrádské skupiny s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem novinářům řekl, že posty jsou zbytečné a přinesou náklady. Koalice se dohodly na koaliční smlouvě i programovém prohlášení společné vlády v úterý. Kabinet bude mít 18 členů, budou v něm nově ministři pro legislativu, pro EU a pro vědu, výzkum a inovace. Nynější vláda ANO a ČSSD vznikla s 15 členy.

"Takže ta nová koalice slibovala, jak bude šetřit, ale dělá pravý opak. Pokud někdo tvrdí, že noví ministři nebudou potřebovat auta a úředníky a sekretářky a že nebudou mít náklady, tak je to samozřejmě nesmysl," řekl Babiš. Míní také, že funkce se budou zdvojovat. Připomněl, že Českou republiku zastupuje v Evropské unii na evropské radě premiér a že i ministerstvo zahraničí má sekci evropské unie. Deník Právo dnes napsal, že ministrem bez portfeje pro evropské záležitosti by se mohl stát radní Olomouckého kraje a také český zástupce v Evropském výboru regionů Radim Sršeň. "Ještě není rozhodnuto, ale jsem ve hře," řekl Sršeň Právu. V minulosti byl místopředsedou STAN, je místopředsedou Sdružení místních samospráv a byl prezidentem Evropské asociace pro rozvoj venkova. Ve sněmovních volbách v roce 2017 byl lídrem STAN na Olomoucku, do Parlamentu se ale nedostal.

Babiš dnes také odmítl kritiku lidovce Pavla Bělobrádka, který ve středu ČTK řekl, že končící Babišova vláda nerozvíjela podporu vědy a výzkumu a Česku tak "trochu ujel vlak". Bělobrádek byl místopředsedou vlády pro vědu a inovace za premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) a návrh vznikající vládní koalice Spolu s Piráty a Starosty na zřízení ministra pro vědu a výzkum má smysluplný.

Koalicím Spolu a Pirátům se Starosty a nezávislými (STAN) se podařilo domluvit na koaliční smlouvě, programovém prohlášení společného kabinetu i rozdělení ministerstev necelý měsíc po sněmovních volbách. Koalice Spolu v kabinetu obsadí 11 křesel - post premiéra a ministrů financí, obrany, práce, dopravy, zdravotnictví, spravedlnosti, zemědělství, životního prostředí, kultury a ministra pro vědu, výzkum a inovace. Pirátům a STAN připadne sedm ministerských postů, a to vnitro, zahraničí, průmysl, školství, místní rozvoj, ministr pro legislativu a ministr pro evropské záležitosti. Dohody o vládní spolupráci mají lídři pěti dosud opozičních stran oficiálně podepsat v pondělí 8. listopadu.