Babiš kritizoval Kremlíka za předbíhání fronty Gottových fanoušků

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes označil za nepřijatelné, že ministr dopravy Vladimír Kremík (za ANO) využil služební ministerský vůz k předběhnutí fronty na Žofíně, kde se veřejnost loučí se zesnulým zpěvákem Karlem Gottem. Informoval o tom server iDNES.cz. Kremlík podle něj má pozvání na sobotní zádušní mši ve svatovítské katedrále. Kremlík se na twitteru omluvil a uvedl, že chtěl vyjádřit zpěvákovi úctu.

Podle iDNES.cz Kremlík využil ministerské auto, aby nemusel čekat ve frontě s tisíci fanoušků, kteří se chtějí s Gottem rozloučit. "Pan ministr má být v práci a rozloučit se mohl večer do 22 hodin. Navíc, pokud vím, má pozvání na sobotu. Takže, pokud je to, jak píšete, tak je to nepřijatelné a ministrovi to vysvětlím, že takhle se chovat nemůže," sdělil Babiš serveru.

Kremlík se na twitteru omluvil. "Moc jsem si přál vyjádřit panu Karlu Gottovi úctu. Jeho písničky jsem poslouchal od dětství a mám je hrozně rád. Uznávám ale, že předběhnout čekající lidi kvůli nabitému programu bylo nevhodné a omlouvám se za to," napsal.

Kriticky komentoval počínání ministra i předseda KSČM Vojtěch Filip. "Já myslím, že by mu (Kremlíkovi) neškodilo více pokory," řekl při příchodu na jednání expertů ANO a KSČM o rozpočtu zdravotnictví.

Podle serveru členové Babišovy vlády zvažovali, že se přijdou s Gottem na Žofín rozloučit, nakonec se ale rozhodli to neudělat. Všichni dostali pozvání na sobotní zádušní mši ve svatovítské katedrále, který je pro veřejnost uzavřený a který budou moct lidé sledovat pouze venku na velkoplošných obrazovkách.

Babiš v minulosti Kremlíka kritizoval kvůli tempu výstavby dálnic a kvůli kolonám v opravovaných úsecích D1. Opozice ministrovi vyčítá problémy s tendrem na mýtný systém.