Babiš: Když Fiala neodvolá Rakušana kvůli Mlejnkovi, chce ANO hlasovat o nedůvěře

Praha - Pokud premiér Petr Fiala (ODS) neodvolá ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) kvůli kontaktům nynějšího šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka s obviněným lobbistou Michalem Redlem, vyvolá opoziční hnutí ANO v Poslanecké sněmovně hlasování o nedůvěře vládě. Napsal to předseda ANO Andrej Babiš v komentáři, který uveřejnila Mladá fronta DNES (MfD). Fiala ve vyjádření pro ČTK mimo jiné uvedl, že Babišem naznačené hlasování o nedůvěře na něj dělá spíše dojem, že šéf ANO potřebuje překrýt své trestní kauzy v Česku a ve Francii. Rakušan Radiožurnálu řekl, že pro své odstoupení z vlády nevidí důvod. Také on vnímá Babišovo vyjádření jako záměr hledat jiná témata, která zakryjí Babišovy vlastní kauzy.

ANO při vypuknutí kauzy údajné korupce v pražském dopravním podniku Dozimetr před letními prázdninami nechtělo hlasování o nedůvěře vládě iniciovat kvůli předsednictví Česka v Evropské unii. "Několikrát jsem v posledních týdnech zopakoval, že pokud by teď neprobíhalo české předsednictví v EU, určitě bychom iniciovali hlasování o nedůvěře vládě a vystavili jí bilanční účet za její katastrofální vládnutí. A neuděláme to jen kvůli image naší země," napsal později ČTK Babiš. "Jenže teď, když se ukázalo, že si Redlova mafie dosadila do funkce šéfa jedné z nejmocnějších tajných služeb a panu ministru vnitra to nevadí, situace už je po těch všech předchozích skandálech neudržitelná," dodal dnes Babiš ve vyjádření pro ČTK.

Opakované kontakty s Redlem podle expremiéra diskvalifikují Mlejnka pro funkci v čele Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), Rakušan ho ale přesto odvolat nehodlá. Skončit by proto ve vládě měl vicepremiér a ministr vnitra, míní Babiš.

"Pokud i po těchto skutečnostech premiér Fiala v sobě nenajde špetku odvahy a rozhodnosti, dál se bude chovat jako slaboch a neodvolá Víta Rakušana z kabinetu, nezbývá nám než vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Dělat jsme to nechtěli v době předsednictví EU, ale situace je už příliš vážná. Radši rychlý řez, než aby Fialova vláda dál zesměšňovala vlastní zemi před celou Evropou a celým světem," uvedl Babiš v článku. "Nebo ať pan Fiala svým hlasem před občany posvětí svou shnilou vládu," dodal.

Ke svržení vlády při hlasování o nedůvěře je nutných nejméně 101 poslaneckých hlasů. Opoziční ANO a SPD mají ve dvousetčlenné Sněmovně 92 hlasů, vládní koalice občanských demokratů, lidovců, TOP 09, Pirátů a STAN jich má 108. Premiér ministry přímo neodvolává, podle ústavy navrhuje jejich odvolání prezidentovi.

Fiala ČTK sdělil, že právo hovořit o vyvolání hlasování má každý poslanec, ať už se práce ve Sněmovně účastní, nebo ne. "Podstatné je, zdali na to má dostatek hlasů. A rozložení sil v Poslanecké sněmovně je po loňských volbách jasné," uvedl premiér.

"Spíše to na mne dělá dojem, že Andrej Babiš potřebuje překrýt svoje trestní kauzy u nás a ve Francii," dodal. Francouzský Soud pro vyšetřování závažné trestné činnosti podle zjištění deníku Le Monde zkoumá podmínky nabytí vily v Mougins na jihu Francie a vyšetřování zahájil v únoru. Babiš v pátek ČTK zopakoval, že veškeré nákupy nemovitostí ve Francii se uskutečnily v souladu se zákony.

Rakušan dnes řekl Radiožurnálu, že pro své odstoupení nevidí důvod, s Fialou bude o situaci mluvit v úterý. Zopakoval, že Mlejnek má bezpečnostní prověrku, Babiš se podle Rakušana snaží jen zakrýt fakt, že ho prověřuje francouzská prokuratura.

Babiš míní, že jediným způsobem, jak ÚZSI zachovat důvěryhodnost, je Mlejnkovo odvolání, což Rakušan dosud odmítá. "Je třeba se ptát, proč ministrovi vnitra nevadí, že šéf rozvědky nemá bezpečnostní prověrku na nejvyšší stupeň 'přísně tajné' a že Rakušanovi nepřišlo před jmenováním Mlejnka divné, že měl pravidelné pracovní vztahy s úředně nesvéprávným Redlem," poznamenal v MfD šéf ANO. Připomněl Rakušanova dřívější slova týkající se konce ředitele České pošty Romana Knapa, podle nichž nechce tolerovat kontakty se stíhaným Redlem. Stejně kategorický byl předseda STAN Rakušan i v červnu, když se provalily blízké kontakty jeho stranického kolegy, exministra školství Petra Gazdíka s Redlem, napsal Babiš.

Rakušan už dříve uvedl, že o stycích s Redlem před jmenováním Mlejnka věděl a nevadila mu, protože vztah obou mužů byl pracovní. Nového ředitele ÚZSI považuje za profesionála s úctyhodným kariérním profilem a nesdílí názor, že pouhý kontakt s jakkoliv problematickou osobou by měl člověka automaticky diskreditovat. Jediným důvodem k Mlejnkovu odvolání by podle něj bylo to, kdyby Mlejnek nezískal prověrku na stupeň přísně tajné. Případem se bude 25. srpna zabývat sněmovní komise pro kontrolu ÚZSI, o situaci chce s Rakušanem mluvit příští týden i premiér Fiala.

O pravidelných stycích mezi Redlem a nedávno jmenovaným šéfem ÚZSI Mlejnkem informoval tento týden server Seznam Zprávy. Ve čtvrtek napsal, že podle jeho informací začala GIBS prověřovat podezření, že právě Mlejnek donášel skupině kolem Redla citlivé policejní informace, což v dnešním článku zmínil i Babiš. Inspekce se ale v pátek proti těmto informacím ohradila a uvedla, že inspekce kvůli úniku informací v kauze Dozimetr šéfa rozvědky neprověřuje ani nevede trestní řízení, ve kterém by figuroval jako podezřelá osoba příslušník ÚZSI.

Mlejnek sdělil serveru Seznam Zprávy, že se s Redlem zná od roku 2012. Potkával se s ním údajně jednou až dvakrát ročně. V dané době pracoval Mlejnek ve firmě Techniserv, která dodává a instaluje technologické systémy a často se uchází o státní zakázky. Důvodem podle něj bylo to, že jako obchodník poptával zakázky pro svou firmu, ale žádnou jeho prostřednictvím nezískal.