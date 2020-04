Babiš k lázeňství: Stát by mohl přispívat na dovolenou v Česku

Karlovy Vary - Ministerstvo pro místní rozvoj chystá podle premiéra Andreje Babiše (ANO) opatření k podpoře cestovního ruchu. Babiš to uvedl v odpovědi na dopis Karlovarského kraje upozorňující na kritickou situace v lázeňství. "Zejména se bude jednat o opatření na oživení domácího cestovního ruchu Dovolená v Česku, tedy o státem podporované příspěvky na dovolenou v České republice," citoval z dopisu hejtman Petr Kubis (ANO).

Ministryně Klára Dostálová (ANO) již dříve uvedla, že její ministerstvo řeší pomoc celému odvětví cestovního ruchu, na který má pandemie nejhorší dopad, a to včetně lázeňství. Jako příklad státní pomoci uvedla poukázky na dovolenou v ČR. Mělo by jí o motivační systém, který firmám umožní nabídnout zaměstnancům dárkové rekreační poukázky na tuzemskou dovolenou. Na poukázkách by se finančně podílel stát, firma i zaměstnanec. Bližší údaje, například podíl zainteresovaných na této pomoci či jak je práce na projektu daleko, neuvedla

Babiš podle Kubise v dopise napsal, že se také upraví Národní program podpory cestovního ruchu v regionech a program se prodlouží do roku 2022, přičemž bude rozdělen na marketingovou i investiční část. Babiš v dopise zmínil také další formy podpory - nízkoúročené úvěry s prodlouženou splatností nebo intenzivní marketingovou podporu cestovního ruchu ve spolupráci s agenturou CzechTourism a regiony.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Martin Novotný pro ČTK uvedl, že znovuotevřením lázní se úřad intenzivně zabývá, jasno by mělo být v řádu dní.

Lázně, které jsou od poloviny března uzavřené a nemají zatím daný ani předběžný termín, kdy by mohly otevřít, se potýkají i s uzavřenými hranicemi. Lázeňská péče, známá po celém světě, z velké části závisela na samoplátcích z ciziny. Ministerstvo financí uvedlo, že podporuje brzké obnovení běžného fungování ekonomiky, otevření hranic je ale podle něj rozhodnutím Ústředního krizového štábu vycházející z doporučení odborníků a epidemiologů ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví.

Podle představitelů lázní ani po ukončení mimořádných opatření nezačnou lázně fungovat ze dne na den. Udržet odborný personál tak pro lázeňské společnosti bude bez státní pomoci neřešitelný problém. Na vládu, premiéra i ministerstva se už obrátila se žádostí o pomoc lázeňská města, provozovatelé lázní i Karlovarský kraj. Na konkrétní návrhy lázní ale zatím ministerstva nereagovala.