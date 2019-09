Babiš jednal s lídry V4, poté se připojili zástupci Balkánu - video

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes na Pražském hradě absolvoval jednání s premiéry Slovenska, Maďarska a Polska. Po pracovní schůzce se k lídrům zemí visegrádské čtyřky (V4) připojili představitelé šesti zemí západního Balkánu. Kosovo po středečních prohlášeních prezidenta Miloše Zemana o tom, že chce s českými ústavními činiteli diskutovat o možnosti odvolání uznání této země samostatným státem, odvolalo účast na vládní úrovni. Na jednání ho zastupuje chargé d'affaires velvyslanectví v Praze.

Babiš s premiéry Slovenska Peterem Pellegrinim, Maďarska Viktorem Orbánem a Polska Mateuszem Morawieckým absolvoval zhruba hodinu a půl dlouhé pracovní jednání. Hlavními tématy setkání měly podle českého úřadu vlády být aktuální evropské otázky, například složení nové Evropské komise, víceletý finanční rámec po roce 2020 či přístup k řešení klimatických otázek.

Po poledni se k lídrům visegrádské čtyřky připojili zástupci šesti zemí západního Balkánu. Do Prahy přijeli srbská premiérka a předsedové vlád Severní Makedonie, Černé Hory, Albánie, Bosny a Hercegoviny. Původně potvrzenou návštěvu kosovského vicepremiéra podle informací ČTK z diplomatických zdrojů kosovská strana zrušila po Zemanových prohlášeních, zemi tak zastupuje chargé d'affaires.

Česko převzalo předsednictví ve visegrádské skupině na počátku července od Slovenska. Za cíl si dalo mimo jiné zvyšování koaličního potenciálu skupiny v Evropské unii. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) chce ČR prosazovat posilování spolupráce EU se státy Východního partnerství a podporovat integraci zemí západního Balkánu do unie.

Na společném summitu se mají státy podělit o zkušenosti z regionu západního Balkánu z minulých pěti let a hovořit o doporučeních do budoucna. Mluvit by se mělo i o hospodářských vztazích včetně toho, jak zlepšit reformní a integrační procesy v regionu. Setkání má podle původních plánů trvat necelé dvě hodiny.

Zeman v úterý v Bělehradu řekl, že má rád Srbsko a Srby, ale nikoli Kosovo. Ve středu pak prohlásil, že chce s českými ústavními činiteli projednat, zda by bylo možné, aby ČR odvolala uznání Kosova samostatným státem. Petříček uvedl, že nevidí k debatě důvod, ale s hlavou státu téma probere. Změna podle něj není v zájmu bezpečnosti i čitelnosti české zahraniční politiky. Se Zemanem se o jeho názoru nicméně rád pobaví, dodal.