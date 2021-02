Babiš: Jedinou možností dalšího stavu nouze je žádost hejtmanů

Praha - Vláda si nemůže dovolit obejít Poslaneckou sněmovnu a znovu vyhlásit nový nouzový stav. Po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech to novinářům řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Jediným řešením je podle něj to, že by hejtmani o vyhlášení kabinet požádali. Vláda dnes se šéfy krajů o dalším postupu při koronavirové pandemii jednala, pokračovat bude v sobotu večer. Rozhodnutí musí podle Babiše padnout nejpozději v neděli dopoledne. Sněmovna ve čtvrtek odmítla prodloužit nouzový stav, který tak končí v neděli 14. února.

"Jediné řešení je podle zákona o krizovém řízení, kde hejtman, pokud vzniká ohrožení v rámci stavu nebezpečí, může požádat vládu o vyhlášení nouzového stavu. To je jediné legislativní řešení, které máme na stole, a jediná možnost pokračování nouzového stavu," řekl Babiš. Podle předsedy vlády se pro vyhlášení stavu nouze vyjádřilo pět nebo šest hejtmanů.

"Naši právníci, Legislativní rada vlády a další vícero resortů to analyzovaly celý den a jsme přesvědčeni, že pokud hejtmani požádají, tak je to zkrátka podle pravidel a našich zákonů jediná možnost," dodal premiér.

Stav nebezpečí mohou hejtmani v mimořádných situacích vyhlásit sami, někteří jej ale nepovažují za dostatečný nástroj pro boj s nákazou. Někteří hejtmani zastupující opoziční strany ale vyčkávali, jaký postup zvolí kabinet a ministerstvo zdravotnictví.

Vláda by mohla mírnější opatření vyhlásit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Variantu opětovného vyhlášení nouzového stavu ústavní právníci oslovení ČTK označovali v posledních dnech za obcházení ústavy. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) dnes řekl, že by kabinet nouzový stav pravděpodobně znovu vyhlásil, pokud by o to hejtmani požádali.

Babiš dnešní videokonferenční jednání s hejtmany označil za konstruktivní. Stěžoval si na to, že podobně přínosné podle něj nebylo jednání s opozičními stranami před hlasováním o prodloužení nouzového stavu ve Sněmovně.

Babiš: S koncem nouzového stavu bude třeba dalších 1000 lůžek JIP

S koncem nouzového stavu bude třeba vytvořit dalších 1000 lůžek intenzivní péče a riziko nárůstu pandemie vzroste o 30 procent, domnívá podle Babiše ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Do pohybu se podle premiéra dají miliony lidí, což bude představovat značné riziko.

"Rozvolňujeme strašně moc míst, a proto to je strašně nebezpečné, může dojít skutečně k zásadnímu přetížení zdravotního systému," řekl Babiš k případnému konci nouzového stavu. Blatný podle něj hejtmanům poskytl prezentaci, ve které mimo jiné mluví o potřebě vytvoření dalších 1000 lůžek na jednotkách intenzivní péče a o riziku třicetiprocentního nárůstu pandemie.

V prezentaci také hejtmanům sdělil, co se v případě konce nouzového stavu nezmění. Vláda podle něj bude moct pokračovat v opatřeních ve školách, bude ale problém s nákupem testů. Nezmění se také omezení restaurací, ubytování a opatření na hranicích. Uzavřeny podle Babiše nebudou obchody, ve kterých by ale i nadále platilo omezení počtu lidí na obchodní plochu. Otevřely by se také bazény, wellness centra a sauny.

Zeman vyjádřil nespokojenost s ukončením nouzového stavu

Prezident Zeman vyjádřil nespokojenost s neprodloužením nouzového stavu, protože tato situace ohrožuje zdraví a životy lidí. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček to uvedl na twitteru po dnešním jednání hlavy státu s premiérem Babišem. Mluvili spolu o současné situaci kolem pandemie koronaviru. O neprodloužení nouzového stavu ve čtvrtek rozhodli poslanci.

"Prezident republiky Miloš Zeman vyjadřuje nespokojenost s neprodloužením nouzového stavu, protože tato situace ohrožuje zdraví a životy české populace," napsal mluvčí.

Babiš novinářům po skončení schůzky se Zemanem řekl, že prezident nabídl zprostředkování schůzky politických stran kvůli nouzovému stavu. Podle premiéra ale už nemá vláda s opozicí o čem jednat.

Prezident dlouhodobě podporuje kroky vlády v boji s pandemií, a naopak kritizuje opozici, která podle něj není dostatečně konstruktivní. Vládě vyčetl pouze například chyby v komunikaci.