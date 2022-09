Babiš je zatím spokojen s výsledky ANO v senátních volbách

Praha - Předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš je zatím spokojený s výsledky senátních voleb. Voliči vyslyšeli apely, že by volby mohly být referendem o vládě, řekl novinářům při příchodu do volebního štábu na pražském Chodově. Očekával vyšší účast voličů.

"Vypadá to nadějně. Myslím, že hlavně co se týče senátních voleb, tak to je velice dobrá zpráva. Vypadá to, že voliči nás vyslyšeli, že by to mohlo být takové referendum o vládě," uvedl Babiš. Po sečtení dvou třetin senátních okrsků má ANO šanci na 18 senátorů, vládní strany přes propad STAN až na 22. SPD z postupových míst vypadla.

Za skvělý a až nečekaný výsledek považuje to, že v obvodě Jihlava do druhého kola senátních voleb postoupí kromě předsedy horní komory Miloše Vystrčila (ODS) také kandidátka ANO Jana Nagyová. Někdejší Babišova poradkyně je spolu s ním obžalovaná v kauze Čapí hnízdo.

Průběžná účast v komunálních volbách činila přes 46 procent, v senátních přes 42 procent. Babiš uvedl, že popravdě očekával účast vyšší. "Ale rostou houby údajně, takže asi lidi šli na houby," řekl s úsměvem.

Nacher by považoval zisk pod 20 procent v Praze za neúspěch

Kandidát opozičního hnutí ANO na pražského primátora Patrik Nacher by považoval za osobní neúspěch, kdyby hnutí v hlavním městě nezískalo alespoň 20 procent hlasů. Řekl to novinářům při příchodu do volebního štábu v pražském Chodově. Průběžně má ANO po sečtení zhruba šesti procent okrsků necelých 19 procent.

Podle Nachera mělo ANO před čtyřmi roky v metropoli po sečtení malých okrsků zhruba deset až 12 procent. "Považuji to za postup a úspěšná hranice je pro mě 20 procent. Pod 20 procent to budu brát jako neúspěch, i osobní," řekl.

Ve vedení města by případně chtěl být s těmi, s nimiž najde shodu na vizi a směřování. "Kde máme nějaké společné ukotvení, společný program. Není to tak, že bychom dělali koalice jen proto, abychom někoho třetího vyšoupli," poznamenal.

"První krok by vedl do Pražské plynárenské a řešení speciálního tarifu pro Pražana," uvedl Nacher ke svým prioritám.

Poděkoval všem, kdo přišli k volbám, ať se rozhodli pro kohokoli. U senátních voleb si podle poslance zatím hnutí ANO vede velmi dobře. Kandidáti ANO po sečtení poloviny senátních okrsků byli na prvních dvou postupových místech v 19 obvodech, stejně jako při předchozích volbách před šesti lety.