Bangkok - Premiér Andrej Babiš je spokojený s výsledky své cesty do Thajska. Novinářům to řekl po dopolední části svého dnešního programu v Bangkoku. Delegace předsedy vlády podle něj udělala maximum pro to, aby české firmy mohly být v Thajsku úspěšné. Nyní je na nich, aby to dotáhly, dodal Babiš. Předseda české vlády doufá, že jeho thajský protějšek Prajutch Čan-Oča využije pozvání a přicestuje do Prahy.

Babiš novinářům řekl, že s dvoudenní návštěvou Thajska je spokojený. "Přijetí bylo velkolepé, já byl v rozpacích, jak jsme tady vlastně zastavili dopravu. Úžasné, to jsem v životě nezažil," uvedl. Babiš míní, že s thajským premiérem Prajutchem Čan-Očou mají přátelský vztah. "Pro naše podnikatele jsme teda otevřeli dveře," konstatoval Babiš.

Čan-Oča je bývalým šéfem junty, která se chopila moci v Thajsku v roce 2014. "Já se ptal na volby a on říkal, že budou v březnu. Ale jak vypadá tady společnost, tyto záležitosti jsme neřešili," uvedl Babiš, který už před odletem z Prahy avizoval, že při své týdenní cestě do Singapuru, Thajska a Indie bude řešit hlavně obchod.

V Thajsku je podle něj zájem o letadla L-39NG, aktivní i pasivní radary či pancéřová vozidla. "Zakázek je strašně moc, proto jsme měli (ve středu) separátní jednání s ministrem obrany," uvedl. Škoda Transportation podle něj nabízí tramvaje na Phuket, společnost Vamed pak chce stavět v Thajsku nemocnici.

Český premiér absolvoval několik jednání se zástupci firem a asistoval při zahájení podnikatelského semináře. Ministryně průmyslu Marta Nováková dnes ČTK řekla, že Thajsko hodně zajímá import zbraní. "České firmy se v tomto směru výrazně aktivizují a byly aktivní už před naší návštěvou. Zrovna pro zbrojní průmysl má ale oficiální premiérská návštěva velký význam," uvedla ministryně.

Významná je i turistická výměna. "Je třeba připravit speciální programy pro turisty, především pro thajské v Česku," uvedla. Zavítat by podle Novákové neměli jen do Prahy, ale i do dalších oblastí. Česko by se mělo v regionu prezentovat i jako země vyspělých technologií a průmyslu. "Asiaty všeobecně toto zajímá," vysvětlila.

Na středeční premiérské schůzce podle Novákové vyjádřili zástupci Thajska zájem o české zkušenosti s hlubinnou těžbou nerostů. "Objevili poměrně velké zásoby potaše, chtějí ho hlubinně těžit, ale nemají na to odborníky," uvedla. Na dnešní schůzce proto chtěla řešit, že by ČR do Thajska poslala firmy schopné prozkoumat území a připravit je na těžbu.

Babiš zahájil svůj dnešní program zhruba hodinovou prohlídkou bangkockého Královského paláce. Před odletem do Indie ho čeká ještě projížďka na lodi Čao-Praja a jednání s vedením letecké společnosti Air Asia. Výsledkem by mohla být dohoda na otevření přímé linky na trase Praha - Bangkok. "Je to na dobré cestě, je tam nějaký problém na straně výrobců motorů. Uvidíme odpoledne, jestli mi to potvrdí thajská strana," řekl Babiš.

Podnikatelé s Babišem v Asii poznávají region a navazují kontakty

Snaha poznat nové teritorium, navázat kontakty s distributory, příprava na založení dceřiné firmy, ale i snaha vyhnout se pozici subdodavatele vedly české podnikatele k tomu, aby se zapojili do delegace, která doprovází premiéra Andreje Babiše na týdenní cestě po Asii. Jejich představitelé to během cesty řekli ČTK. V delegaci je 58 zástupců ze 42 firem, podle organizátorů ze Svazu průmyslu a dopravy (SP ČR) jsou v regionu příležitosti zejména v energetice, automobilovém průmyslu, zdravotnictví či letectví.

S obchodními partnery se čeští podnikatelé setkávají na asijské cestě na třech podnikatelských fórech a seminářích v Singapuru, Bangkoku a v indickém Ahmadábádu. Absolvují schůzky s premiérem Babišem a ministryní průmyslu Martou Novákovou, byli také u jednání se singapurským premiérem Lee Hsien Loongem či thajským ministrem obrany Pravitem Vongsuvanem. V Indii mají v plánu návštěvu u hlavního ministra státu Gudžarát Vidžaje Rupáního.

Indie je podle SP ČR pro podnikatelské rozhovory vhodná, protože je jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik. "Jsem rád, že se sem vracíme s početnou podnikatelskou delegací v posledních třech letech už podruhé. Thajsko a Singapur jsou pro české firmy branou do jihovýchodní Asie a celého asijsko-pacifického regionu," uvedl vedoucí delegace a viceprezident svazu Stanislav Kázecký.

V delegaci je například výkonný ředitel Sklárny Novosad a syn Petr Novosad, který si dal za cíl poznat nové teritorium. Nyní směřuje 80 procent produktů společnosti do Spojených států, v Evropě pak především do Skandinávie. "Je to spíš taková poznávací cesta," řekl ČTK Novosad. Sklárna se specializuje na výrobu luxusního nápojového skla.

V Singapuru už společnost dodávala do baru v hotelu Regent, který se v anketě nejlepších barů na světě loni umístil na třetím místě. "Pro mě jsou partneři distributoři, hoteliéři, dražší restaurace nebo bary, protože naše sklo je drahé a do běžných řetězců hotelů není vhodné," dodal Novosad.

Společnost Industrial Automation Services se snaží najít partnera, aby nemusela jako v minulosti dodávat do Indie automobilkám automatizační systémy přes německé subdodavatele, ale byla přímým dodavatelem. "Na našich linkách se realizují různé automobily, jejich části, v některých případech slouží ke zpracování kovů," přiblížil produkty firmy výkonný ředitel firmy Bohuslav Vránek. Nový partner by se mohl také nějak podílet na činnosti firmy. "Protože český pracovní trh je totálně vyčerpán," řekl ČTK Vránek.

Společnost Enelex, která vyrábí zařízení pro analýzu složení uhlí využitelnou v elektrárnách, teplárnách, průmyslových kotelnách a spalovnách, chce navázat na dřívější kontrakt. "Systém je určen pro vlastníky dolů a elektráren. Do Indie jsme už jeden kus dodali a na tuto dodávku bychom rádi navázali," uvedl v tiskové zprávě SP ČR Vladimír Jeništa, obchodní ředitel Enelex.

Kladenská rodinná firma Beznoska, která vyrábí kloubní implantáty, v Indii připravuje založení společnosti. "V letošním roce bychom chtěli založit dceřinou firmu a učinit kroky potřebné k registraci našich produktů na indickém trhu. Rádi bychom indický trh a naši tamní společnost využili jako odrazový můstek i pro vstup na další trhy v regionu, včetně Thajska," uvedl jednatel firmy Petr Milata.