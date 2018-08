Do Horoměřic u Prahy dorazil 29. července 2018 na setkání bývalých klientů zkrachovalého H-Systemu, členů bytového družstva Svatopluk premiér Andrej Babiš (uprostřed v bílé košili). Chce slyšet názory lidí na kauzu. Podle rozsudku Nejvyššího soudu se mají členové družstva bydlící v Horoměřicích u Prahy do necelého měsíce vystěhovat z bytů, jež si po krachu H-Systemu dostavěli, neboť vlastně investovali do cizího.

Do Horoměřic u Prahy dorazil 29. července 2018 na setkání bývalých klientů zkrachovalého H-Systemu, členů bytového družstva Svatopluk premiér Andrej Babiš (uprostřed v bílé košili). Chce slyšet názory lidí na kauzu. Podle rozsudku Nejvyššího soudu se mají členové družstva bydlící v Horoměřicích u Prahy do necelého měsíce vystěhovat z bytů, jež si po krachu H-Systemu dostavěli, neboť vlastně investovali do cizího. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) se staví skepticky k tomu, aby stát odškodnil lidi podvedené v případu zkrachovalé společnosti H-System. Bylo by to nespravedlivé vůči lidem, kteří byli podvedeni v jiných kauzách v minulosti, ale odškodnění se nedočkali, uvedl Babiš na svém facebookovém účtu. Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal minulý týden uvedl, že by stát měl poměrným způsobem odškodnit všechny, kdo do H-Systemu vložili peníze.

"Někdo říká, že by měl ten průšvih za víc než dvě miliardy, který tehdy způsobil pan (zakladatel H-Systemu Petr) Smetka a spol, zaplatit stát. Tak fajn, a co by na to řekli lidi podvedení v ostatních kauzách? Třeba jen v Union bance uvízlo 75 tisíc věřitelů okradených o 17 miliard," napsal Babiš. Připomněl, že podobných případů bylo v 90. letech víc, zmínil mimo jiné zkrachovalé banky IPB a Agrobanku nebo vytunelované Harvardské fondy.

Babiš se v případu H- Systemu angažuje jako zprostředkovatel jednání mezi správcem konkurzní podstaty zkrachovalé firmy Josefem Monsportem a sdruženími, která zastupují některé poškozené klienty. "Já se teď v téhle konkrétní kauze snažím pomoct, aby znepřátelené strany našly řešení a žádná rodina neskončila na dlažbě. Poslední slovo bude mít ale vždycky soud. Na to máme justici, aby v takových případech rozhodovala, ne politici," uvedl na sociální síti.

Případ H-Systemu oživilo na konci července rozhodnutí Nejvyššího soudu, který zahrnul byty v Horoměřicích, které bývalí klienti firmy sdružení v družstvu Svatopluk na vlastní náklady dostavěli, do konkurzní podstaty H-Systemu. Nařídil lidem z družstva Svatopluk, aby se z bytů do měsíce vystěhovali. Rozhodnutí se týká 60 rodin.

Monsport po prvním zprostředkovaném jednání se zástupci družstva Svatopluk řekl, že do vyřešení případu nechce nechávat lidi vystěhovat, bude ale usilovat o ocenění domů a o to, aby byla část hodnoty bytů zaplacena do konkurzní podstaty, aby bylo možné odškodnit všechny klienty H-systemu.

V kauze se angažuje také sdružení Maják, které má zhruba sto členů a spolupracuje s dalšími 30 poškozenými v kauze H-Systemu. Zastupuje část klientů H-Systemu, kteří se nepokusili dostavět byty po zkrachovalé společnosti, ale chtějí získat zpět část peněz vložených do H-Systemu prostřednictvím prodeje majetku zkrachovalé společnosti v konkurzu. Zástupci Majáku uvedli, že nemají zájem na vystěhování lidí z Horoměřic, chtějí ale, aby se nalezlo spravedlivé řešení pro všechny poškozené.

Společnost H-System uzavřela po svém založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu o miliardu korun. Majoritní akcionář Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení.