Babiš je rád, že Fiala se Zemanem našli shodu, další politici to oceňují

Praha - Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) je rád, že prezident Zeman s designovaným premiérem Petrem Fialou (ODS) našli shodu a nová vláda bude jmenována v pátek. Odpověděl to na dotaz ČTK. Za velký Fialův úspěch považují další politici to, že Zeman nakonec jmenuje kabinet podle návrhu předsedy vlády včetně kandidáta na ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti). Uvedli to dnes v reakcích na twitteru. Někteří ocenili hlavu státu, že se zachovala s respektem k ústavě.

Zeman v pátek potvrdil, že Lipavského do čela české diplomacie jmenovat nechce. Jako důvody svého postoje uvedl nedostatečnou kvalifikaci nebo odtažité vztahy k Izraeli a visegrádské čtyřce. Lipavského a hlavu státu rozdělují také odlišné názory na vztahy k Rusku nebo k Číně, což ale Zeman v oficiálním vyjádření jako příčinu svého nesouhlasu nezmínil. Koalice hovořila o ústavní žalobě ke kompetencím prezidenta. Dnešní obrat Fiala označil za "překvapující závěr hodinové schůzky".

"Jsem velice rád, že prezident Zeman a premiér Fiala našli shodu a nová vláda bude jmenována v pátek," napsal ČTK Babiš. Středečního jednání šéfů unijních států s kolegy ze zemí Východního partnerství a čtvrtečního summitu EU se ještě zúčastní on.

"Velký úspěch nastupujícího premiéra Petra Fialy. Nová vláda bude jmenována včetně všech ministrů, tak jak byli navrženi. Je dobře, že jsme si stáli za svým a je potřeba ocenit rozumný přístup všech aktérů. Teď budeme moci začít pracovat pro občany naší země," uvedl předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Česko bude mít podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové v pátek kompetentní a úplnou vládu. "Jsem ráda, že nebude veden spor mezi prezidentem a premiérem. Své síly musíme napnout do řešení problémů země. Ráda bych poděkovala Petru Fialovi, že trval na dodržení ústavy," poznamenala.

"Jsem rád, že se pan prezident rozhodl přehodnotit svůj postoj a jmenuje vládu jako celek. Vzhledem k trvající covid krizi to považuji za státnický krok. Oceňuji také Petra Fialu, že dodržel své slovo. Trvat na jmenování všech ministrů a neodcházet od jednacího stolu se vyplatilo," uvedl lidovecký předseda Marian Jurečka.

Také předseda Pirátů Ivan Bartoš ocenil, že se Zeman zachoval s respektem k ústavě. "Děkuji za odvedenou práci premiéra Petra Fialy a podporu všech koaličních partnerů," napsal.

Fialovi pogratuloval a Zemanovo rozhodnutí ocenil předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). "Oceňuji dohodu prezidenta a premiéra Petra Fialy, která otevírá cestu ke jmenování vlády tento pátek. Vzhledem k tomu, co vše je v naší zemi možné, nezbývá než doufat, že k tomu v pátek opravdu dojde," napsal předseda senátního zahraničního výboru Pavel Fischer (nezávislý).

"Buď je Petr Fiala tak dobrý vyjednávač, nebo se prezident zalekl kompetenčního sporu. Poslední varianta je, že prezident si uvědomil, že už je opravdu čas mít vládu, jinak hrozí velké maléry včetně neschváleného rozpočtu," uvedl první místopředseda Senátu Jiří Růžička z klubu STAN.

"Blahopřeji Petru Fialovi a Ivanu Bartošovi k výbornému řešení ve vyjednávání s prezidentem republiky, které je skvělou zprávou pro tuto zemi. Jsem rád, že zvítězila ústava a právní stát!" poznamenal šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.