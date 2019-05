Babiš je proti záměru privatizace nemocnice v Litoměřicích

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) se postavil proti záměru města Litoměřice prodat akcie místní nemocnice. Na twitteru uvedl, že do prodeje nechá zasáhnout ministra zdravotnictví Vojtěcha Adama (za ANO). "Nemocnice Litoměřice je nesmírně důležitá pro Ústecký kraj a musí zůstat ve veřejném vlastnictví," uvedl Babiš.

V týdnu projevil o nemocnici zájem i Ústecký kraj, který stoprocentně vlastní Krajskou zdravotní provozující pět nemocnic v regionu. O nemocnici bude podle hejtmana Oldřicha Bubeníčka (KSČM) usilovat kraj ve veřejné soutěži, záležet ale bude na podmínkách.

Město Litoměřice oznámilo v dubnu svůj záměr prodat nemocnici poté, co se jí nepodařilo vloni získat partnera prostřednictvím pachtu. Rozhodnutí prodat akcie nemocnice vychází podle místostarosty Litoměřic Karla Krejzy (ODS) z toho, že město každý rok doplácí na provoz nemocnice deset až 20 milionů korun. "Pokud by nemocnice zůstala v majetku města, musela by omezovat péči," uvedl již dříve.

"Jsou neschopní nebo zkorumpovaní?" uvedl dnes premiér na adresu litoměřické ODS s tím, že pokud tamní politici vést nemocnici nezvládnou, ujme se toho.

Záměr prodat nemocnici se nelíbí obyvatelům Litoměřicka ani starostům okolních obcí. Petici s názvem Zachraňme nemocnici už podepsalo více než 10.000 lidí. Velký zájem je podle zástupkyně petičního výboru Aleny Rožcové také o podepisování archů žádajících vypsání městského referenda. Podpisová akce začala v pondělí a za necelé tři dny své podpisy připojilo tisíc lidí. Potřeba je ale zhruba 4000 podpisů obyvatel Litoměřic starších 18 let.