Babiš je podle EK ve střetu zájmu, sám tvrdí, že nic neporušuje

Praha - Audit Evropské komise podle médií dospěl k závěru, že premiér Andrej Babiš (ANO) je kvůli přetrvávajícím vazbám na své bývalé podniky ve střetu zájmů. Babiš to odmítá a tvrdí, že neporušuje české ani evropské zákony. Česká republika podle něj nebude vracet žádné evropské dotace, které dostala jeho někdejší skupina Agrofert. Podle ministerstva financí je zmíněný audit předběžným návrhem, který se může změnit. EK se odmítla k výsledkům auditu dnes vyjádřit. Opozice chce o věci jednat ve Sněmovně v úterý.

O výsledcích auditu EK dnes informovaly weby Hospodářských novin a Neovlivní.cz, podle nichž chce Brusel vrátit zpět všechny prověřované evropské dotace, které Agrofert obdržel od února 2017. Ministerstvo financí dostalo zatím anglickou verzi zprávy, na českou čeká. Mluvčí úřadu Michal Žurovec uvedl, že anglický text je opatřen upozorněním, že je to prozatímní zjištění auditorů EK, která se mohou změnit na základě dalších informací od národních orgánů. ČR podle něj bude reagovat až na českou verzi zprávy, a to v obvyklé lhůtě jeden až dva měsíce. Podle Babiše český překlad bude do měsíce.

"Evropská komise nikdy nekomentuje neukončené auditní procedury a rovněž žádné úniky (informací)," řekl dnes ČTK mluvčí komise Daniel Rosario, který má na starosti obchodní a zemědělskou tematiku.

Babiš v reakci na zveřejněné informace médií o auditu uvedl, že je jimi šokován, označil je za hysterii a prohlásil, že "žádné dotace rozhodně nebude muset Česká republika vracet". Zprávu EK ale nedostal a nečetl ji. Agrofert podle mluvčího Karla Hanzelky trvá na tom, že v dotacích postupuje přesně podle zákona. Pokud se podle předsedy koaliční ČSSD Jana Hamáčka ale ukáže, že nějaké dotace byly Agrofertu vyplaceny neoprávněně, měl by je vrátit, nebo by se měly vymáhat. S Babišem se Hamáček uvidí v pondělí na vládě a tam se s ním chce o věci bavit. Ministryně financí Alena Schillerová řekla, že pokud by se potvrdilo porušení pravidel, Finanční správa by zahájila daňové řízení.

Vedle toho opozice žádá okamžité zastavení proplácení dotací, aby se problém s vyplácením dotací podniků spojených s Babišem neprohluboval. Schillerová dnes uvedla, že ministerstvo financí přestalo požadovat proplacení dotací za holdingem Agrofert už loni na podzim. Zástupci opozičních stran ODS, TOP 09, Pirátů, STAN a lidovců se také dohodli na požadavku, aby odpověď na zprávu Evropské komise o Babišově střetu zájmů napsali členové vlády mimo hnutí ANO. Na úterní jednání Sněmovny pak chtějí zařadit jako zvláštní bod projednání Babišova střetu zájmů a požadují zveřejnění zprávy. Babiš na to reagoval tím, že opozice prý nemá jiné téma než Agrofert a Čapí hnízdo, a z jednání Sněmovny odešel.

Informace o výsledcích auditu si dnes všímají i světová média. Podle agentury Bloomberg se Babiš, který čelí protivládním protestům, se ocitne pod dalším tlakem. Podle Reuters jsou závěry EK pro Babiše další politickou ranou.

Agrofert je největším subjektem v českém zemědělství a potravinářství, dvojkou v chemickém průmyslu a významným hráčem v lesnictví a médiích. Předloni zaměstnával zhruba 33.000 lidí, z toho 22.000 v ČR. Babiš koncern vlastnil ještě na začátku roku 2017, v únoru 2017 vložil své akcie kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů.