Babiš je podle auditu ve střetu zájmů, Sněmovna debatu odložila

Praha - Audit Evropské komise potvrdil, že premiér Andrej Babiš (ANO) porušil české i evropské předpisy o střetu zájmů. Nadále totiž ovládá holding Agrofert, který pobírá unijní dotace. Vyplývá to z dokumentu, který dnes zveřejnila některá média. Důvěrnou zprávu auditorů obdržel i pražský magistrát, protože je jedním z připomínkových míst řízení vedeného EK. Radní Adam Zábranský (Piráti) novinářům řekl, že částka, o kterou by ČR měla přijít, je prozatím stanovena na víc než 285 milionů korun.

Babiš má podle závěrů auditorů přímý i nepřímý vliv na svěřenské fondy, do kterých vložil svou firmu Agrofert. Auditoři to dovozují z toho, jak definoval cíle fondů, vybral správce fondu, které navíc může odvolat, a toho, že je takzvanou obmyšlenou osobou a může mít z fondů užitek. Zájem na hospodářském úspěchu Agrofertu podle auditorů ovlivnil nestrannost Babišova rozhodování, protože jako předseda vlády, ministr financí či předseda Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy rozhodoval o záležitostech týkajících se unijních fondů, které měly dopad na Agrofert.

Do evropského rozpočtu teď musí Česko vrátit 50 milionů - jen tyto peníze už z Bruselu dostalo proplacené, uvedl server iHNED.cz. Zbylých zhruba 235 milionů korun zatím zaplatilo či přislíbilo firmám z Agrofertu samo. Audit upozorňuje, že stát je z Bruselu nedostane, Česko je může po Agrofertu vymáhat.

Kvůli Babišově střetu zájmů a chybám, kterých se Česko dopustilo v přidělování evropských dotací Agrofertu, navíc může stát přijít o výrazně více peněz, než je jen částka vyčíslená v auditu. Jeho autoři odhalili skutečně závažná pochybení, následovat proto budou podle iHNED další kontroly toho, jak Agrofert eurodotace získával. Zábranský uvedl, že zpráva vyzývá český stát, aby provedl hloubkovou kontrolu všech dotací vyplacených ze dvou prověřovaných operačních programů po 9. únoru 2017, kdy nabyl účinnosti zákon o střetu zájmů přezdívaný "lex Babiš".

Auditem se dnes zabývali i poslanci. Sněmovna by podle opozice měla kvůli auditu vyzvat vládu, aby přestala vyplácet dotace firmám v holdingu Agrofert. Měla by od něj také vymoci vrácení neoprávněně poskytnutých dotací a vyřešit střet zájmů premiéra Babiše. Opoziční ODS chce zřídit sněmovní komisi, která by kontrolovala vládu v tom, jak naloží se závěry auditů EK. Sněmovna dnes debatu o závěrečném auditu přerušila do doby, než tuto zprávu posoudí její kontrolní výbor. Dala mu na to čas do konce ledna příštího roku.

Babiš se z dopoledního jednání Sněmovny omluvil, o auditu ale mluvil při odpoledních interpelacích poté, co se ho poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková (Trikolóra) ptala na jeho postoj k Istanbulské úmluvě. Předsedající Sněmovny Vojtěch Pikal (Piráti) kvůli tomu Babišovi dočasně vypnul mikrofon, protože podle něj nemluvil k tématu. "Babiš nemá žádný střet zájmů a Česká republika nebude nic vracet," zopakoval premiér. Postěžoval si, že ministryně Dostálová dopoledne v podstatě nedostala slovo "Nechápu, o co tady jde," podotkl. Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka ČTK zopakoval, že audit společnost ještě nemá, až ho dostane od ministerstva pro místní rozvoj, začne jej analyzovat. Doplnil, že pokud jsou zprávy v médiích pravdivé, reálně mělo být u uváděných projektů dceřiným firmám koncernu proplaceno 155,1 milionu Kč. EK už v jarní předběžné zprávě konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na skupinu Agrofert, kterou už dřív vložil do svěřenských fondů. Podle dostupných informací i závěrečná zpráva premiérův střet zájmů potvrzuje. EK oznámila, že je audit konečný. Babiš střet zájmů opakovaně odmítl a tvrdí, že z pohledu ČR nynější audit konečný není.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) označila zprávu jako důvěrnou, podle ní ale Česko také požádá EK o stanovisko, zda může zprávu zveřejnit. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) původně zvažoval její zveřejnění, na základě právního stanoviska advokátní kanceláře Frank Bold advokáti však dnes radní rozhodli, že tak zatím neučiní. Mezitím ale dokument zveřejnila média.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) si ale za rozhodnutím proplatit dotace holdingu Agrofert stojí. Tvrdí, že paragraf o střetu zájmů se na fond nevztahuje, protože neproplácí peníze z kohezních fondů.

Babišovu demisi bude na úterní demonstraci na pražském Václavském náměstí znovu žádat spolek Milion chvilek. Tvrdí, že trestně stíhaný premiér ve střetu zájmů je nepřijatelný. Prezident Miloš Zeman potvrdil, že neudělí Babišovi abolici poté, co nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman ve středu rozhodl, že má pokračovat jeho stíhání v kauze Čapí hnízdo.