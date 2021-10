Babiš je po Pandora Papers na prvních stranách řady zahraničních deníků

Londýn/Bratislava/Praha - Fotografie českého premiéra Andreje Babiše se dnes objevuje na prvních stranách řady prestižních zahraničních médií v důsledku kauzy Pandora Papers. V ní investigativní novináři z řady zemí zveřejnili odtajněné dokumenty o podezřelých finančních transakcích řady politických lídrů včetně Babiše, který si podle dokumentů pořídil v roce 2009 luxusní zámeček na jihu Francie prostřednictvím složité sítě offshoreových firem.

"Zámeček přivádí českého premiéra do problémů," píše na titulní straně svého webu prestižní německý list Süddeutsche Zeitung společně s velkou fotografií Babiše v čepici s nápisem Silné česko. Kauza dominuje i tištěné verzi listu, na jehož titulní straně se rovněž objevuje Babišův portrét.

Tématu se podrobně věnuje rovněž francouzský list Le Monde. Babiš v jeho hlavním článku o kauze stojí na prvním místě mezi světovými lídry, kterých se nový únik utajovaných finančních informací týká. Kauza figuruje rovněž na hlavní straně francouzské rozhlasové stanice RFI, jež si v titulku pokládá otázku, zda se Spojené státy stávají novým daňovým rájem.

Český premiér se objevuje rovněž na titulní straně britského listu The Guardian, který o jeho kauze vydal rovněž samostatný článek.

Ve Spojených státech o případu informuje především list The Washington Post, který má Babišovu fotografii na hlavní straně svého webu, přičemž premiérův portrét dominuje hlavnímu článku, který prestižní list k tématu vydal. Babiš se v koláži objevuje vedle chilského prezidenta Sebastiána Piňery, keňského prezidenta Uhury Kenyatty a jordánského krále Abdalláha II., jichž se nová odhalení rovněž dotýkají.

Babiš použil schéma oblíbené mezi zkorumpovanými politiky, píše Sme

Nynější český premiér Andrej Babiš použil schéma, které je oblíbené mezi zkorumpovanými politiky, napsal slovenský list Sme o kauze Pandora Papers. Podle webu Investigace.cz si Babiš přes své offshorové firmy poslal téměř 400 milionů korun, za které si pak koupil 16 nemovitostí na francouzské Riviéře včetně zámečku Bigaud.

"Schéma, jak je použil, je jedním z nejoblíbenějších mezi teroristy, pašeráky drog a zbraní i zkorumpovanými politiky," uvedlo Sme.

Podle listu skutečnost, že Babiš "odklonil" před českými daňovými úřady stamiliony na Britské Panenské ostrovy, zřejmě nešokuje nikoho. Ani jeho stoupence, neboť vědomost o jeho podnikatelském i morálním profilu není dělící čarou mezi nimi a Babišovými odpůrci, napsal deník.

"O velké shodě okolností, že se famózní transakce dostává na světlo týden před českými volbami, si můžeme myslet jen to nejlepší. Voliči mají právo vědět a vidět, co jsou zač politici, kteří se ucházejí o jejich důvěru. Jiná věc je, zda to něčemu pomůže," uvedlo Sme v komentáři na titulní stránce, na které deník otiskl také článek o samotné kauze. O zjištění investigativních novinářů informovala i některá další slovenská média.