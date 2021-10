Babiš: Je otázkou, koho Zeman pověří jednáním o sestavení vlády

Praha - Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je stále otázkou, koho prezident Miloš Zeman pověří jednáním o sestavení nové vlády. Rozhodnutí, zda by pověření případně přijal, chce vysvětlit nejdřív hlavě státu. Řekl to dnes novinářům. Babiš nadále počítá s tím, že se Zemanem se bude chtít setkat, až se zlepší prezidentův zdravotní stav. Zároveň se podle Babiše ANO připravuje na opoziční roli.

Babiš řekl, že o žádné vládě hnutí ANO nevyjednává. "Čekáme na to, že zasedne Sněmovna, a my, když nás osloví pětikoalice (Spolu a Piráti se STAN), tak budeme vyjednávat o složení Sněmovny," uvedl premiér.

"Jedeme dál až do situace, kdy pan prezident někoho pověří. Otázka je, koho pověří, a jestli bych to byl já, jestli takové pověření přijmu," doplnil Babiš. Vysvětlit by svůj postup chtěl nejdřív Zemanovi.

Pověření k sestavení vlády je ústavní zvyklostí, nikoli ústavní pravomocí. Podstatné je až jmenování předsedy vlády a jeho kabinetu. Premiér poté musí do 30 dnů požádat Sněmovnu o důvěru. Pokud ji nezíská, prezident získává další pokus ke jmenování předsedy vlády. Když jí opět poslanci nedají důvěru, třetí pokus na sestavení vlády získává předseda Sněmovny.

Kancléře prezidenta Vratislava Mynáře požádal o schůzku s hlavou státu také předseda ODS a lídr koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) Petr Fiala. Prezident podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka se schůzkou souhlasí, uskuteční se v pozdějším termínu. Koalice Spolu chce společně s koalicí Pirátů a STAN sestavit vládu, jejímž předsedou bude Fiala.