Praha - Inovační strategie pro období 2019 až 2030 má podle premiéra Andreje Babiše (ANO) posunout Českou republiku k realizaci finálních výrobků a k vytváření přidané hodnoty. Řekl to na dnešní tiskové konferenci v pražském Lichtenštejnském paláci. Podle něj má Česko ambici v uvedeném období se posunout do první evropské ligy v žebříčku inovativních zemí. Předseda opoziční ODS Petr Fiala poznamenal, že za posledních pět let hnutí ANO zemi posunulo spíše do minulosti.

"Změníme perspektivní charakter našeho hospodářství. Chceme hlavně realizovat finální produkci, vytvářet přidanou hodnotu doma," řekl premiér, podle kterého takový posun bude znamenat vyšší mzdy pro občany, vyšší ziskovost pro firmy a vyšší příjem pro stát. "Tím samozřejmě můžeme zásadně navýšit i naši nezávislost na některých tradičních průmyslových odvětvích," doplnil.

Inovační strategie obsahuje devět pilířů. Týkají se financování výzkumu, rozvoje nové metodiky hodnocení vědy, start-upů a spin-off firem, chytré infrastruktury, změny podpory patentové politiky, digitalizace, změněné podoby daňových odpočtů na výzkum a vývoj nebo propagace země v zahraničí. Na koncepci spolupracovaly kromě zástupců vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) také Akademie věd ČR, vysoké školy, podnikatelské asociace či ministerstva.

"Chceme se dostat mezi špičku Evropy, mezi státy, jako jsou Švédsko, Dánsko, Švýcarsko či Finsko, které se už před 15 lety rozhodly jít touhle cestou a dnes patří mezi nejvíc prosperující země," poznamenal Babiš. Společně s místopředsedou RVVI Karlem Havlíčkem materiál již dříve představili v Singapuru, Indii či Thajsku. V plánu to mají také v Izraeli, kam dnes večer odlétají. Původně se tam měl konat summit visegrádské čtyřky, kvůli neúčasti Polska byl ale zrušen.

Podle Fialy strategie opomíjí nutnost jednoduchého a přehledného právního řádu a co nejmenší byrokracie. "V této oblasti vláda hnutí ANO naprosto selhává," napsal v komentáři pro média. Se snížením administrativy naopak podle Havlíčka dokument počítá.

Strategie je podle Fialy v rozporu s tím, co vláda dosud dělala a dělá. "V roce 2018 jsme vypadli ze skupiny 25 nejinovativnějších zemí světa, podíl vládních výdajů na výzkum k hrubému domácímu produktu (HDP) klesá, a to z 0,9 procenta v roce 2015 na 0,8 procenta v roce 2019. Strategie sice mluví o daňovém zvýhodnění firem při investování do inovací, ale finanční správa přitom motivuje své zaměstnance odměnami v případě, že dodatečně dodaní firmy, které daňové zvýhodnění (odpočty) využily," dodal šéf ODS.

Předloni celkové výdaje na výzkum a vývoj v Česku podle dat Českého statistického úřadu dosáhly rekordních 90,4 miliardy korun. Meziročně vzrostly o 10,3 miliardy, tedy o 12,8 procenta. Celkový podíl výdajů na vědu na HDP byl 1,79 procenta, což je méně než v letech 2013 až 2015. Výdaje z veřejných tuzemských zdrojů činily 31,2 miliardy korun (35 procent), což byla částka o desetinu větší než v letech 2015 a 2016.

Ze schválených peněz na vědu pro rok 2018 bylo vyčerpáno 99 pct

Ze schválených 33,8 miliardy korun ze státního rozpočtu na vědu, výzkum a inovace pro rok 2018 se podařilo vyčerpat 33,4 miliardy, řekl na dnešní konferenci k představení Inovační strategie ČR 2019-2030 místopředseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) Karel Havlíček. Vyčerpány byly o tři miliardy korun více než v předcházejícím roce, doplnil. Tehdy plánované výdaje činily podle dat Českého statistického úřadu 31,2 miliardy. Pro letošní rok jsou rozpočtové výdaje na vědu 35,9 miliardy.

Předloni byl podíl výdajů na vědu na hrubém domácím produktu (HDP) 1,79 procenta. Havlíček na konferenci připomněl, že nová strategie počítá se zvýšením podílu vynaložených peněz na vědu a výzkum na HDP na 2,5 procenta v roce 2025 a na tři procenta o pět let později. Kromě zvyšujících se výdajů ze státního rozpočtu k tomu mají dopomoci také evropské zdroje a podnikatelský sektor. Havlíček se domnívá, že i po roce 2020 s novým evropským rozpočtem budou na inovace k dispozici slušné zdroje.

Česko má podle Havlíčka rezervy v čerpání peněz z unijních programů podpory vědy a výzkumu. Rozpočet programu Horizon 2020 pro období 2014-2020 je zhruba 80 miliard eur (zhruba dva biliony korun), do následujícího programu Horizon Europe, který bude platný v rozpočtovém období 2021-2027, Evropská komise už dříve navrhla vyčlenit asi 100 miliard eur (přes 2,5 bilionu korun). Podle Havlíčka je důležité, aby se české instituce a firmy zapojily do těchto programů mnohem výrazněji než v minulosti.

