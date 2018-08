Berlín - Český premiér Andrej Babiš i prezident Miloš Zeman zavítají v září do Berlína. Na dvojici oficiálních návštěv Německa se oba podle informací ČTK mají setkat s kancléřkou Angelou Merkelovou, Zemana čeká také schůzka s prezidentem Frank-Walterem Steinmeierem.

Šéfa české vlády má Merkelová přijmout s vojenskými poctami 5. září. Předmětem jednání v berlínském kancléřství zřejmě budou především bilaterální vztahy a spolupráce na modernizaci přeshraniční infrastruktury. Oba politici se nejspíš nevyhnou ani evropským otázkám a tématu migrace, na který mají zásadně odlišný názor.

O těchto tématech jednal Babiš už koncem července s bavorským premiérem Markusem Söderem, s nímž se setkal na hudebních slavnostech Richarda Wagnera v Bayreuthu. Oba šéfové vlád se tehdy shodli mimo jiné na nutnosti účinně chránit vnější hranice Evropské unie, důsledně potírat kriminalitu převaděčů a výrazně zlepšit životní podmínky v zemích původu migrantů.

Pár týdnů po Babišovi do německé metropole dorazí také český prezident Zeman, jehož dvou- až třídenní návštěva by se měla uskutečnit kolem 20. září. Také Zeman, který by během cesty mohl zamířit i do jiných částí spolkové republiky, by se měl setkat s kancléřkou Merkelovou, přestože ta se se zahraničními hlavami států, které nestojí v čele vlády, setkává spíše výjimečně. Pro českou diplomacii je ale podle informací ČTK schůzka obou politiků, kteří jsou mnohými vnímáni jako protipóly v pohledu na migraci, velmi důležitá.

Cestou do Německa bude Zeman pokračovat v návštěvách zemích sousedících s Českem. Po letošním znovuzvolení prezidentem zatím navštívil Slovensko a Polsko. Do Rakouska zřejmě zavítá na jaře příštího roku.