Babiš i Nagyová u soudu zopakovali, že jsou nevinní

Praha - Bývalý premiér a nynější kandidát na prezidenta Andrej Babiš dnes u hlavního líčení v kauze kolem dotace na stavbu areálu Čapí hnízdo poněkolikáté zopakoval, že považuje své trestní stíhání za účelové, politické a načasované před prezidentské volby. Za absurdní opět označil zejména rozhodnutí tehdejšího nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana stíhání po zastavení obnovit. Soudce Jan Šott politikovi připomněl, že úplně stejnou výpověď použil již v počátku hlavního líčení.

Babiš stejně jako jeho spoluobžalovaná Jana Nagyová dnes opět vinu v kauze odmítl. "Nikdy jsem nic trestného nespáchal, jsem nevinen," prohlásil. Svoji výpověď začal stejně jako dříve prohlášením o političnosti kauzy, která má podle něho jediný cíl - odstranit ho z politiky. "Celá tato kauza je plná absurdit a takzvaných náhod," uvedl.

Babišovu výpověď po chvíli přerušil soudce, podle kterého to už bývalý premiér před trestním senátem jednou říkal. "My už jsme to pochopili poprvé," uvedl Šott. Babiš následně mluvil o tom, že neřídil ani neovlivňoval Farmu Čapí hnízdo, přestože za projektem původně stál. S Agrofertem ale areál podle něj nijak propojen nebyl, financování bylo transparentní.

O výpovědi Andreje Babiše mladšího a jeho situaci chce bývalý premiér hovořit ve své závěrečné řeči. Expremiérův advokát Eduard Bruna novinářům řekl, že Babiš dnes neodpovídal na otázky soudu, protože má závěrečnou řeč velmi rozsáhlou a nechce se zase opakovat. Bruna očekává, že závěrečné řeči začnou ve čtvrtek, přestože obhajoba navrhla ještě několik důkazů.

Nagyová odmítla, že by při žádosti o prostředky z fondů Evropské unie obcházela pravidla. O projekt se podle své výpovědi začala zajímat kvůli přátelství s Babišovou ženou Monikou, kvůli žádnému klientovi by však takto neriskovala a nepodváděla. Babiš opětovně prohlásil, že tvrzení o tom, že nechal unést svého syna na Krym, je lež.

Bývalá Babišova poradkyně Nagyová čelí spolu s někdejším premiérem u soudu obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na stavbu kongresového areálu Čapí hnízdo. Obžaloba tvrdí, že Babiš svým vlivem a činností podvodně zajistil vytvoření podmínek k tomu, aby společnost Farma Čapí hnízdo navenek splňovala požadavky pro získání evropské dotace pro malé a střední podniky. Podle státního zástupce si byl přitom vědom toho, že společnost je propojená s firmami z jeho holdingu Agrofert. Úspěšnou žádost podala Nagyová.

"Bylo jasné, že dotace bude předmětem mnoha kontrol a auditů, takže vše muselo být z mého pohledu absolutně čisté," uvedla Nagyová. U soudu vypověděla, že o tom, zda o dotaci žádat, se dlouho rozhodovala a že si s úřady vyjasňovala mnoho sporných otázek. O tom, že farma Čapí hnízdo naplňuje veškeré znaky malého a středního podniku neměla důvod pochybovat, ani o tom, že podíly ve společnosti patří Babišové a dalším členům rodiny. "Nikdo nic zatajovat nechtěl a nemusel," prohlásila.

V kauze vystupuje jako svědek mimo jiné i Andrej Babiš mladší. "To je samozřejmě sprostá lež," uvedl Babiš k tvrzení, že syna nechal dříve unést na Krym, aby proti němu nemohl vypovídat. Poukázal na pasáž policejního usnesení, podle kterého i matka Babišova syna uvedla, že si únos vymyslel. Bývalý premiér také prohlásil, že pro schizofreniky je typické, že často nesnášejí své rodiče a někdy je i zavraždí.

Soudce Jan Šott již dopoledne zamítl návrh Babišova advokáta Michaela Bartončíka na doplnění výpovědi znalkyně psycholožky Jindřišky Záhorské, která vyšetřovala zdravotní stav Babišova syna. Podle soudce se už vyjádřila dostatečně.

Bartončík také požádal soud, aby provedl důkaz knihou Andrej Babiš mladší: Oči mi otevřel Bohdan Švarc. Právník z ní v soudní síni ocitoval několik pasáží například o tom, že expremiérův syn postupně vysazuje předepsané léky. Obhájce také zažádal o revizní psychologický posudek stavu Babiše mladšího. Soud zatím o návrzích nerozhodl.

Pokud bude následně dokazování ukončeno, mohli by státní zástupce, obhájci i Babiš s Nagyovou přistoupit k závěrečným řečem. Rozsudek by pak mohl padnout ještě před prvním kolem prezidentských voleb, které se konají 13. a 14. ledna. Záleží však na vývoji jednání, hlavní líčení je zatím nařízeno do pátku.