Babiš i Hamáček se omluvili za nedostatek roušek a respirátorů

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) se omluvil za nedostatek roušek. Vláda dle něj pro jejich pořízení udělala maximum, poukázal na celosvětový zájem o nákup této komodity. Vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) situace mrzí. Zda někdo udělal chybu by se ale podle ně mělo řešit až po krizi, zřízena by podle něj mohla být třeba vyšetřovací komise. Za nedostatek roušek vládu kritizuje opozice i mnoho lidí. Kvůli nedostatku roušek si je lidé šijí sami.

Babiš zopakoval, že stát měl slíbenou dodávku na pondělí, ke které ale nedošlo. "Všem se omlouváme, myslím si, že jsme udělali maximum," řekl. Dodal, že vláda situace zvládne a požádal o pochopení.

Už dopoledne se za nedostatek roušek a respirátorů, na který si stěžují některé nemocnice či zdravotní sestry, na twitteru omluvil ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). "Stojím za opatřeními, které jako vláda děláme. Zcela OTEVŘENĚ je ale nutné přiznat nedostatek roušek a respirátorů. Miliony kusů zdravotnického materiálu by měly dojít v řádu dnů, přesto však cítím potřebu se za vládu OMLUVIT veřejnosti," uvedl Zaorálek. Podle něj i proto ČSSD už dříve na vládě navrhovala vyhlášení nouzového stavu. Kabinet tak učinil ve čtvrtek.

Zástupci vlády slíbili, že se ochranné pomůcky dostanou do ČR v nejbližších dnech, nákup vyjednal v Číně Hamáček. Babiš řekl, že v současné době, kdy jediný výrobce schopný uspokojit poptávku je Čína, je důležité mít v této zemi kontakty. Naznačil, že Hamáčkovi se podařilo dodávku vyjednat i díky kontaktům prezidenta Miloše Zemana. Oba také vyzdvihli přístup čínské ambasády.

Podle Hamáčka by se do konce týdne měly do České republiky dostat miliony roušek. Nakupovat respirátory pro obyvatele se podle něj stát nechystá, protože je to velmi drahé a není to potřeba. Řekl, že ve chvíli, kdy všichni budou používat roušky, klesne riziko, že někoho nakazí. Zatímco respirátory chrání jejich nositele, roušky naopak zabraňují rozšíření nákazy do okolí. Lidé jsou totiž infekční ještě před tím, než se projeví první příznaky nemoci. Někteří nemoc absolvují zcela bez příznaků.