Praha - Premiér Andrej Babiš podle očekávání obhájil pozici předsedy hnutí ANO. Získal hlasy 206 z 238 delegátů přítomných na celostátním sněmu, tedy 86,5 procenta. Proti hlasovalo 13 delegátů a 19 se zdrželo. Ve volbě neměl Babiš protikandidáta. Před dvěma lety získal hlasy 195 z 210 delegátů, v roce 2015 dostal všechny platné hlasy. Prvním místopředsedou ANO bude i nadále Jaroslav Faltýnek. Získal 190 hlasů od 237 přítomných delegátů. Jeho protikandidáti se vzdali nominací.

"Chci vám moc poděkovat za důvěru. Chci vám slíbit, že nadále budu vykonávat funkci předsedy s maximální energií a urputností. Ve prospěch našeho hnutí samozřejmě, ale hlavně ve prospěch všech občanů České republiky. Díky moc a těším se na další spolupráci," řekl Babiš po volbě.

V projevu krátce před volbou zopakoval, že hnutí má program pro všechny. "Jsem přesvědčen, že stát má fungovat jako rodinná firma. Rodinná firma je solidární, má vizi a cíl. Stát by se měl naučit od privátních firem, jak ony fungují," poznamenal. Delegátům také řekl, že jim může slíbit, že se nezmění, na druhé straně se ale chce učit z vlastních chyb.

Dopoledne premiér mimo jiné zkritizoval papalášství, které se podle něj v hnutí začíná projevovat. Jako příklad uvedl registrační značky na přání na autech nebo luxusní superby. Řekl také, že vidí někdy snahu o privatizaci krajských organizací. V projevu také slíbil zrušení superhrubé mzdy, snížení daní zaměstnancům, důležitá je podle něj také revize sociálních dávek či omezení počtu kontrol podnikatelů.

"Nebudeme lhát, nebudeme krást, budeme bojovat proti korupci a nehospodárnosti," prohlásil na závěr svého dopoledního projevu, který kritizovali někteří opoziční politici. Například podle místopředsedy poslaneckého klubu ODS Jana Skopečka se z Babiše stal politický Jekyll a Hyde. Na jednu stranu hnutí ANO slibuje úlevy živnostníkům, přitom ale zvyšuje jejich administrativní zátěž, míní.

Faltýnkovi protikandidáti, středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová a bývalý brněnský primátor Petr Vokřál, odstoupili z volby.

Faltýnek měl podporu většiny krajských sněmů na obhajobu své pozice. Podpořil ho i předseda Babiš. Faltýnek působí ve Sněmovně jako předseda klubu ANO a je i předsedou zemědělského výboru. Prvním místopředsedou ANO je od února 2015.

Pokorná Jermanová zdůvodnila své rozhodnutí mimo jiné tím, že by považovala za nefér nevyslyšet přání lídra hnutí, tedy Andreje Babiše. On má podle ní právo říct, koho chce jako svoji pravou ruku. Vokřál, který je brněnským městským zastupitelem, i zastupitelem Jihomoravského kraje, zase řekl, že funkce prvního místopředsedy je z velké části spojená s Prahou a prací ve Sněmovně.

Faltýnek v odpoledním nominačním projevu oceňoval hlavně jednotu hnutí. Vyzval k podpoře vlády ze všech pozic, které hnutí ovládá. Dopoledne před delegáty poznamenal, že funkce předsedy vlády i nejsilnějšího subjektu ve Sněmovně je pro ANO premiéra. "Z neznámého hnutí do čela vlády, to je obrovský úspěch. A proto to teď nesmíme pokazit," řekl. "Nesmíme zklamat své voliče jako tradiční politické strany před námi," apeloval na straníky. "Osobně věřím, že naše vláda plní program, který jsme voličům předložili," dodal.

Babiš v projevu varoval před papalášstvím v ANO

Babiš v projevu na sněmu ANO zkritizoval papalášství, které se podle něj v hnutí začíná projevovat. Jako příklad uvedl registrační značky na autech nebo luxusní superby. Řekl také, že vidí někdy snahu o privatizaci krajských organizací. V projevu také slíbil zrušení superhrubé mzdy, snížení daní zaměstnancům, důležitá je podle něj také revize sociálních dávek či omezení počtu kontrol podnikatelů.

"Víte, jak často mluvím a kritizuji kumulaci funkcí, zneužívání výhod, drahá služební auta, prostě papalášství. To se začíná objevovat i u nás," poznamenal Babiš. "Primátorské SPZ, milionové superby a podobné nesmysly. Když to čtu v médiích, tak jsem naštvaný a stydím se za to, jaké lidi naše krajské organizace vybírají na kandidátky," doplnil. Konkrétní osoby nejmenoval. Registrační značku "na přání" s nápisem PRIMATOR má děčínský primátor za ANO Jaroslav Hrouda. Jeho služební auto Škoda Superb Laurin & Klement stála milion korun.

Podle Babiše se někteří členové ANO zajímají o volby pouze tehdy, když v nich sami kandidují, a nepracují pro hnutí jako celek. "Nezakládáme nové buňky, stále máme problém s příjímáním nových a schopných lidí. V některých krajích vidíme snahu o privatizaci krajských organizací, nebo třeba kumulace funkcí je obrovský problém," poznamenal. "Někteří z nás se mohou snažit bojovat za hnutí, za jeho obraz ze všech sil, a potom přijdou kolegové, kteří nám to kazí, což mě značně znechucuje. Každý z vás by si měl sáhnout do svědomí a uvědomit si, proč jsme šli do politiky," dodal.

Vyzval členy, aby se věnovali práci pro lidi a snažili se o dobré jméno hnutí. Úspěšné může být podle něj pouze permanentní prací a dodržováním základních hodnot.

V další části svého třičtvrtěhodinového projevu slíbil Babiš mimo jiné zrušení superhrubé mzdy a snížení daní zaměstnancům. Takzvaná superhrubá mzda funguje od roku 2008 a znamená, že základem daně z příjmů zaměstnanců je hrubá mzda navýšená o odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojistné.

V energetice odmítl energetický mix založený podle německého vzoru na obnovitelných zdrojích. "My máme jádro a to chceme nadále rozvíjet a obnovovat," řekl. Česko se podle něj neobejde bez výstavby jaderných bloků.

Vláda by se podle něj měla také zaměřit na revizi sociálních dávek nebo na rodinnou politiku. Pochválil Maďarsko a jeho nový plán na zvýšení porodnosti. "Neříkám, že půjdeme identickou cestou, ale je to správný postup ke zvyšování porodnosti," poznamenal.

Podnikatelům chce ulevit například tím, že stát by omezil kontroly nejvýše na pět za rok. Chce také zavést paušální daň placenou jednou částkou. Na adresu elektronické evidence tržeb, která ve Sněmovně budí velký odpor opozičních stran, řekl, že poctiví živnostníci ji vítají. Svoji představu shrnul jako malý a levný stát, který nikoho neotravuje. Stát se podle něj musí vžít do malého živnostníka, aby věděl, co ho trápí.

Lídrem ANO do voleb do Evropského parlamentu bude Charanzová

Lídrem hnutí ANO do voleb do Evropského parlamentu bude podle očekávání současná europoslankyně Dita Charanzová. Výbor hnutí to jednoznačně podpořil, řekl dnes na sněmu Babiš. Charanzová měla podporu i z řady krajských sněmů.

Charanzová (43) je poslankyní Evropského parlamentu a místopředsedkyní Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů od července 2014. Od loňského listopadu je místopředsedkyní evropské frakce Aliance liberálů a demokratů (ALDE). Babiš Charanzovou podpořil už dříve. Definitivně ji jako lídra do eurovoleb schválil výbor, který zasedal ještě před zahájením sněmu, na kterém hnutí ANO bude také volit vedení na další dvouleté funkční období.

Charanzová se podílela také na přípravách České republiky na přistoupení k Evropské unii, v letech 2005 až 2009 působila na stálém zastoupení ČR při EU, kde mimo jiné řídila tým odpovědný za obchodní a rozvojovou politiku. Během českého předsednictví unii předsedala výboru Rady EU pro obchodní politiku. Za svoje aktivity v zahraniční politice získala v březnu 2016 Cenu poslanců Evropského parlamentu.

Před pěti lety vedl hnutí do eurovoleb Pavel Telička, který se později stal místopředsedou EP. S hnutím se ale rozešel kvůli sporům s Babišem v pohledu na evropskou i domácí politiku. Do europarlamentu se tehdy kromě Teličky a Charanzové za ANO dostali také Martina Dlabajová a Petr Ježek, který loni ukončil spolupráci s hnutím. Společně s Teličkou bude v letošních volbách kandidovat za nové hnutí Hlas.