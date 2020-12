Babiš i další politici vítají dohodu mezi EU a Británií

Praha - Uzavření dohody mezi Evropskou unií a Británií o uspořádání vztahů po konci brexitového přechodného období je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) výbornou zprávou pro všechny obchodníky a lidi. Je velká šance, že od ledna příštího roku nenastanou účinky brexitu bez dohody se všemi cly a tarify podle režimu Světové obchodní organizace, odpověděl na dotaz ČTK ministerský předseda.

"Je ovšem potřeba zdůraznit, že dohodu, kterou dojednal (vyjednavač EU) Michel Barnier, teď musí velmi rychle prostudovat a odsouhlasit všechny členské státy. Pevně věřím, že se to podaří a dohoda začne platit 1. ledna 2021. My pro to uděláme všechno," uvedl Babiš.

Na sociálních sítích premiér poznamenal, že po několika letech je brexitový proces skoro dokončený. Pro EU a Spojené království je to historický okamžik, dodal.

Uzavření dohody o vzájemných vztazích po skončení přechodného období po brexitu oznámili ve čtvrtek britský premiér Boris Johnson a předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. Smlouvu musí schválit Evropský i britský parlament.

Prezident Miloš Zeman dojednání smlouvy dnes podle mluvčího Hradu komentovat nebude.

Politici vítají dohodu unie s Británií, hlavně kvůli ekonomice

Čeští politici vítají uzavření pobrexitové dohody mezi Evropskou unií a Británií. Poukazují mimo jiné na ekonomické dopady, které by nastaly v případě, že by se smlouvu dohodnout nepodařilo. Vyplynulo to z jejich odpovědí na dotaz ČTK.

Uzavření dohody je podle předsedy ODS Petra Fialy dobrou zprávou i přímo pro Českou republiku. "Máme s Velkou Británií mimo jiné silné ekonomické vztahy, je to významná země pro náš export, řada našich občanů působí ve Velké Británií, dohoda je pro nás důležitá," uvedl Fiala. Podle europoslance ODS Jana Zahradila by nedohoda znamenala další ránu pro obě ekonomiky postižené koronavirovou krizí. "Nepátrejme nyní, kdo ustoupil více, ale pusťme se rychle do ratifikace," vyzval Zahradil.

Brexit bez nyní uzavřené dohody by se podle pirátského místopředsedy sněmovního zahraničního výboru Jana Lipavského nevyplatil ani jedné ze stran. "Je to konec nejistoty pro české firmy, Británie je naším pátým nejvýznamnějším vývozním trhem a máme s ní dokonce pozitivní obchodní bilanci," podotkl. Za běžných okolností by se však taková dohoda podle Lipavského uzavírala bez spěchu a stresu. "Přesto nečekám problém při (jejím) schvalování," dodal.

Předseda SPD Tomio Okamura míní, že Británie byla po brexitu vůči EU ve výhodnější pozici. Unijní státy se podle něho dostaly do problémů, například Francie, Německo, Belgie a Nizozemsko by bez dohody s Británií podle něho utrpěly velké ztráty. "Jen v Německu je na Británii závislých půl milionu pracovních míst, takže si dohodou s Británií v prvé řadě oddechla alespoň na chvíli EU a plně se ukázalo, že brexit byl pro Británii výhodný a Británie posílila," uvedl Okamura.

"Dohoda je vždy lepší než spory," zdůraznil předseda KSČM Vojtěch Filip. Podle europoslankyně za komunistickou stranu Kateřinu Konečnou bude brexit bolet, ale s dohodou o něco méně. "Obávala jsem se naprosté ztráty důvěry mezi oběma stranami a negativních dopadů na ekonomiku a životy občanů," uvedla. Sice nerozumí tomu, proč se Britové nechtějí podílet například na studentském programu Erasmus+, hlavní ale podle ní je, že se dohoda podařila, respektuje mír na irském ostrově a chrání evropské občany. "Je důležité, že Británie zůstává partnerem," dodala.

Místopředseda KDU-ČSL a šéf sněmovního evropského výboru Ondřej Benešík uvedl, že dohoda přinese jistotu a stabilitu nejen pro obchodní vztahy, ale například i pro desetitisíce Čechů, kteří v Británii žijí a pracují. "KDU-ČSL vždy preferovala férové nastavení vzájemných vztahů po odchodu Spojeného království z EU, které by minimalizovalo brexitové škody na obou stranách. Věřím, že je to dobrý základ pro budoucí úzkou spolupráci," řekl. Vedle ekonomických vztahů je podle Benešíka důležitá i spolupráce v bezpečnosti a obraně či ve výzkumu a inovacích.

"Je samozřejmě dobrou zprávou, ze se nakonec dohoda zdařila. Jak pro Českou republiku a celou EU, tak zejména pro Británii," uvedla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Úplně nejlepší by ale podle ní bylo to, kdyby žádný odchod Británie z unie nenastal.

"Jedná se o obrovskou úlevu a dobrou zprávu nejen pro Evropskou unii a Velkou Británii, ale také pro Českou republiku, pro níž je Británie významný obchodní partner," poznamenal předseda sněmovního zahraničního výboru a místopředseda ČSSD Ondřej Veselý. Podle místopředsedy výboru Jaroslava Bžocha (ANO) dohoda ukazuje, že unie a Británie chtějí dál zůstat partnery a navzájem se podporovat. "Nacházíme se uprostřed pandemie covidu-19 a odchod Spojeného království bez dohody by mohl znamenat velké ekonomické ztráty, chaos a zmatek," uvedl Bžoch. Podobně jako Konečnou ho mrzí, že se Británie rozhodla nepokračovat v programu Erasmus+. "Beru to jako velkou chybu," dodal.