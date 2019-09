Babiš: Hřib má nabídku vlády kvůli Letňanům písemně

Praha - Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) vedl jednání o možném vybudování úřednické čtvrti v Letňanech stylem, že ho musel premiér Andrej Babiš (ANO) ukončit, napsal ČTK v SMS zprávě Babiš. Nabídku vlády má podle něj Hřib písemně. Pokud bude chtít reagovat, tak tak určitě učiní, dodal předseda vlády. Primátor po dnešním jednání uvedl, že mu Babiš sdělil, že Praha nedostane od státu vůbec nic, a že hlavní město tak Letňany využije spíše k řešení dostupnosti bydlení.

Babiš s Hřibem jednali o možném vybudování úřednické čtvrti poblíž konečné stanice metra C v Letňanech. Magistrát za to požadoval, aby stát výměnou za pozemky přispěl na dostavbu Pražského okruhu a vnitřního okruhu a novou nemocnici.

"Pan premiér mi sdělil, že Praha nedostane od státu vůbec nic, a s tímto jsme se rozešli. Myslím, že Praha využije teď Letňany spíše k řešení krize dostupnosti bydlení," řekl Hřib. "S ohledem na to, že pan premiér konstatoval, že to je z jeho pohledu poslední schůzka k tomuto tématu, tak myslím, že je to jednání skutečně uzavřené. Mám za to, že to není úplně dobrý přístup k Praze, která má na svědomí 25 procent hrubého domácího produktu. To, že Praha chce jenom totéž, co dostává od státu Brno, není nějak přemrštěné," doplnil primátor.

Letňany považuje vláda za nejvhodnější variantu kvůli tomu, že tam lze umístit až 10.000 zaměstnanců a metropolitní plán tam umožňuje stavět administrativní budovy. Úřad vlády argumentuje i dobrou dopravní dostupností na konečné trasy metra C. Plán vlády se loni na podzim setkal s odporem pražské radnice, magistrát dal ale posléze najevo, že v případě ústupků státu je ochoten o uvolnění městských pozemků jednat.

Hřib dnes Babišovi zopakoval, že Praha požaduje, aby stát dostavěl severovýchodní část vnějšího okruhu kolem Prahy, přispěl 60 miliardami korun na vnitřní okruh a postavil nemocnici za 8,5 miliardy, kam by se přestěhovala větší část Nemocnice Na Bulovce. Babiš dnes hovořil o tom, že by bylo lepší v Letňanech postavit traumacentrum, nikoli nemocnici. Hřib to dnes odpoledne nazval mimořádně naivní představou.

Babiš podle primátora odmítl koncept jako celek. "Navrhoval cestu PPP projektu, přitom stát PPP projekty vlastně stavět neumí," uvedl Hřib, který také řekl, že projekt úřednické čtvrti nedával od začátku smysl. "V seznamu budov, které se měly vystěhovat údajně z důvodu toho, že je potřeba zajistit ekonomičtější a ekologičtější provoz, byly i budovy, které byly velice nedávno rekonstruovány. Velice namátkou budova ministerstva životního prostředí ve Vršovicích," poznamenal.

Babiš: Praha nepotřebuje novou nemocnici, ale traumacentrum

Místo výstavby nové nemocnice na severu Prahy, kterou požaduje mimo jiné hlavní město výměnou za pozemky na vládní čtvrť v Letňanech, preferuje premiér Andrej Babiš (ANO) vybudování traumacentra. Novinářům to řekl při návštěvě lokality na kraji Prahy, kde by podle jeho představ mohl vyrůst nový komplex, aby soustředil úředníky z několika ministerstev dosud rozmístěných po metropoli. O dalších požadavcích primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) se podle premiéra jedná. Babiš doufá v to, že Hřiba přesvědčí i konference, která se na téma chystá na 1. října. Podle Hřiba ale Praha trvá na svých požadavcích včetně nemocnice.

Generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Kateřina Arajmu uvedla, že z administrativních budov, které stát využívá, je jich v Praze 16 procent. "Ale podíl na výdajích z nájmu se pohybuje kolem 57 procent a na údržbu připadá 46 procent. Pokud chceme začít šetřit v oblasti umístění zaměstnanců, tak musíme začít tady v Praze," uvedla.

Plán vlády na vybudování úřednické čtvrti poblíž konečné metra C se loni na podzim setkal s odporem radnice. Podle Hřiba není vhodné budovat úřednické ghetto. Magistrát dal ale posléze najevo, že v případě ústupků státu je ochoten o uvolnění městských pozemků jednat. "Já s primátorem dál jednám. Jeho představy jsou, že by stát zafinancoval vnější okruh (Prahy), to se děje. On by chtěl i vnitřní okruh za 50 až 60 miliard, my nabídli, že by se to udělalo PPP projektem," uvedl dnes Babiš.

Praha také požaduje, aby stát investoval do stavby nové nemocnice, která by nahradila zastaralý pavilonový koncept Nemocnice Na Bulovce. "Já jsem to konzultoval s ministrem (zdravotnictví Adamem) Vojtěchem (za ANO). Jeho odborníci se domnívají, že potřebujeme v Praze traumacentrum," konstatoval premiér.

Traumacentrum je část nemocnice zaměřená na neodkladnou péči o pacienty s vážnými úrazy, kde je potřeba multioborová léčba. V Praze jsou tři. V Ústřední vojenské nemocnici slouží pro Prahu 1, Prahu 6 a okresy Kladno a Rakovník. Ve Fakultní nemocnici Motol pro západ Prahy a okresy Benešov, Beroun a Příbram. Ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady pro východní část města a okresy Kolín a Kutná Hora.

Hřib dnes zopakoval, že město stále žádá dostavět Pražský okruh, protože stavba by do Letňan přivedla další dopravu, i peníze na vnitřní okruh a nemocnici. "Jako absolvent lékařské fakulty musím konstatovat, že představa pana premiéra, že nemocnici nahradí nějakým traumacentrem, je mimořádně naivní a já mu to velice rád vysvětlím," řekl Hřib. Zpochybnil i návrh, aby okruh byl vystavěn společně se soukromým investorem.

Administrativní komplex v Letňanech by měl podle Babiše a ÚZSVM znamenat úsporu za nájemné i provozní náklady. Umožnil by také koncentrovat na jednom místě více ministerstev a sjednotit umístění resortů, která už dnes sídlí na více adresách.

Letňany považují Babiš a úřad za nejvhodnější variantu kvůli tomu, že tam lze umístit až 10.000 zaměstnanců a metropolitní plán tam umožňuje stavět administrativní budovy. Úřad vlády argumentuje i dobrou dopravní dostupností na konečné trasy metra C. Ve špičce je pravidelně vytíženo jen jedním směrem, po vystavění komplexu by bylo ráno využité i směrem z centra a odpoledne opačným směrem. Babiš se v Letňanech podivoval nad tím, že na místo vede metro "do pole".