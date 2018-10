Praha - Premiér Andrej Babiš dnes v České televizi hájil předsedu Sněmovny Radka Vondráčka (oba ANO) v souvislosti s jeho cestou do Ruska, kde jednal i s politiky, kteří figurují na sankčním seznamu Evropské unie a Spojených států. Ministerský předseda v dnešních Otázkách Václava Moravce zároveň podpořil návrh opozičních Pirátů, aby Vondráčkovu cestu projednalo plénum dolní komory. Babiš chce mluvit s prezidentem Milošem Zemanem o důvodech, proč chce na státní svátek 28. října vyznamenat slovenského podnikatele Pavola Krúpu. Ministerský předseda řekl, že záměr nepokládá za dobrý nápad.

Babiš zdůraznil, že Česko stojí za tím, že ruská okupace ukrajinského Krymu je nepřijatelná a že unijní sankce platí, s Ruskem je ale podle něho nutné komunikovat. "Vondráček nás reprezentoval skvěle," uvedl dnes v ČT premiér. Prohlásil také, že cesta byla úspěšná.

Předseda Sněmovny Vondráček v Rusku jednal i s předsedy obou parlamentních komor Vjačeslavem Volodinem a Valentinou Matvijenkovou, kteří jsou na sankčním seznamu EU a USA. Babiš poukázal například na to, že poslanci německého Bundestagu hrají s poslanci ruské dumy dokonce fotbal. "Celý svět tam prostě chodí," řekl.

Část domácí opozice vnímá cestu jako problematickou, jak dnes připomněl Babišův oponent v televizní debatě, předseda Pirátské strany Ivan Bartoš. Ministerský předseda připomněl, že šlo o cestu zdravotnického výboru. Vondráček delegaci vedl. "Celá iniciativa vznikla kvůli stížnosti českých občanů, že nemají adekvátní zdravotní péči v Rusku," řekl Babiš.

Premiér tvrdí, že cesta do Ruska se využila k útokům na ANO a na Vondráčka. "Ono se to na tom plénu vysvětlí, myslím, že pan Vondráček nemá co skrývat," dodal.

Zařazení debaty o Vondráčkově cestě do Ruska na program schůze Sněmovny dnes v České televizi podpořili také předseda zahraničního výboru Lubomír Zaorálek (ČSSD) a poslanec Jiří Kobza (SPD). Shodli se na tom, že předseda Sněmovny by neměl vyjíždět na zahraniční cesty jako součást sněmovního výboru.

"Předseda Sněmovny nemůže jako jeden z nejvyšších ústavních činitelů země vyjíždět do světa jako nějaký přívěšek," řekl Zaorálek. Problémy se zdravotní péčí pro Čechy v Rusku měla podle něj řešit česká ambasáda v Moskvě, ministerstvo zahraničí či ministerstvo zdravotnictví. Šéf Sněmovny má mít pro zahraniční cesty svou vlastní agendu, dodal.

Babiš zpochybnil Zemanův záměr ocenit podnikatele Krúpu

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce mluvit s prezidentem Milošem Zemanem o důvodech, proč chce na státní svátek 28. října vyznamenat slovenského podnikatele Pavola Krúpu. Ministerský předseda v dnešních Otázkách Václava Moravce České televize řekl, že záměr nepokládá za dobrý nápad.

"Asi to není dobré, je tady plno jiných podnikatelů, kteří by si to určitě víc zasloužili. Já se setkávám zítra (v pondělí) s panem prezidentem Zemanem a budu s ním o tom mluvit, proč vlastně je tento návrh na stole," uvedl Babiš, který z pozice premiéra Zemanovy návrhy na vyznamenání spolupodepisuje. Ještě tak prý neučinil. Předseda vlády očekává, že prezident mu důvody záměru ocenit Krúpu určitě sdělí. Zeman v pondělním rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál řekl, že finančník Krúpa bojuje proti podnikateli Zdeňku Bakalovi.

Krúpu, který v roce 2003 založil společnost Arca Capital, média někdy označují za "nájezdníka", jenž se snaží využít slabin firem, které jsou v problémech. V Česku na sebe poprvé výrazně upozornil v roce 2007, když jeho Arca Capital Bohemia koupila od bývalého premiéra ČSSD Stanislava Grosse akcie firmy Moravia Energo. Díky transakci tehdy Gross podle médií vydělal 80 milionů korun.

Známý je Krúpův výpad na americkou GE Money kvůli podmínkám, za kterých Američané získali část Agrobanky, či na finančníka Zdeňka Bakalu v otázce krachující těžební společnosti OKD. V kauze OKD se Krúpova skupina Arca Capital angažuje dlouhodobě. Již dříve nabídla, že černouhelnou firmu koupí. Krúpa ostře vystupoval i proti převodu hornických bytů. Letos v září Bakala podal u amerických soudů žalobu na Krúpu pro pokus získat vydíráním 500 milionů korun.

Moravec v pořadu uvedl, že Česká národní banka pokládá Krúpu podle loňského rozhodnutí za nedůvěryhodnou osobu. Proto nyní podnikatel společnost Arca Capital opouští. Zmínil i trestní oznámení, které podal Finanční analytický úřad v době, kdy byl Babiš ministrem financí.