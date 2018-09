Salcburk - Evropská unie musí jasně definovat, na co budou vyčleněny nové síly pohraniční agentury Frontex. Novinářům to dnes před zahájením neformálního summitu EU v Salcburku řekl český premiér Andrej Babiš. Samotné navýšení počtu příslušníků Frontexu, které kritizoval v pondělí, premiér neodmítá, chce o něm však debatovat. Podle jeho slovenského kolegy Petera Pellegriniho nejsou proti posílení Frontexu ani další země visegrádské skupiny (Slovensko, Polsko, Maďarsko), je však třeba přesně definovat pravomoci agentury.

Šéfové vlád unijních zemí budou dnes v Rakousku jednat mimo jiné o návrhu předsedy Evropské komise Jeana-Claudea Junckera, který chce do roku 2020 zvýšit počet členů evropské pohraniční agentury z nynějších řádově stovek až na 10.000. Některé země tento záměr kritizují a Babiš s Pellegrinim na pondělním společném jednání české a slovenské vlády v Košicích označili Frontex za zbytečnou paralelní strukturu k národním pohraničním strážím.

"Já bych chtěl, abychom si řekli, proč máme navyšovat počet těch policistů nebo pohraniční stráže z 1500 na 10.000. Kam půjdou, proč to tak je," řekl novinářům český premiér. Zopakoval své přesvědčení, že Itálie či Malta se bez pomoci Frontexu obejdou a že EU by měla pomáhat spíše přímo těmto zemím.

Šéf unijních summitů Donald Tusk se dnes chystá vyzvat unijní státy, aby se kvůli migrační problematice přestaly vzájemně napadat a aby hledaly funkční řešení. Jeho součástí by mělo být i posílení Frontexu.

Podle Pellegriniho by Frontex mohl být prospěšný například při střežení migračních cest u severoafrického pobřeží. "Na V4 nezaznělo absolutní ´ne´ posilování Frontexu, jen musí být jasně definovány úlohy a působnost obou složek," řekl Pellegrini s odkazem na nutnost koordinovat činnost evropské agentury s bezpečnostními orgány jednotlivých zemí. Některé státy by podle něj mohly mít obavu, aby unijní agentura nezasahovala do kompetencí jejich policie.

Slovenský premiér, jehož země nyní předsedá visegrádské skupině, po jejím dnešním jednání uvedl, že postoje V4 k migračnímu tématu se nemění. Zásadní zůstává ochrana vnějších hranic EU a dobrovolnost přijímání migrantů, řekl Pellegrini. S výjimkou Slovenska přitom nechtějí další visegrádské země přijmout jediného migranta navzdory volání dalších unijních zemí po solidaritě s přetíženými státy.

Babiš zdůraznil, že zásadní pro něj je snaha o dohodu Bruselu se státy severní Afriky, jimž by unie mohla poskytnout finanční prostředky na snížení počtu migrantů směřujících přes jejich území do Evropy. Český premiér má v plánu cesty do Maroka a Alžírska, kde by chtěl přímo na místě vidět, proč se tudy běženci dostávají na moře a k evropským břehům. "Chci mluvit s těmito zeměmi a znát jejich názor, protože nejlepší je jet do terénu a vidět to naživo," dodal český premiér.

Posílení finanční pomoci severní Africe podle Pellegriniho podporuje celá visegrádská čtyřka.

Tusk bude s unijními lídry v Salcburku diskutovat o uspořádání summitu EU s arabskými státy začátkem příštího roku a o možné migrační dohodě s Egyptem. Zásadním problémem však zůstává situace v Libyi, kde jsou kvůli rivalitě dvou vlád a znepřátelených ozbrojených skupin velmi nejasné poměry.