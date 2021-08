Babiš doufá, že očkovací volno dostanou i další zaměstnanci

Kaliště (u Prahy) - Vláda rozhodla o dvou dnech očkovacího volna jen pro zaměstnance organizací, které má ve své kompetenci. Vyzvala ale kraje a další zřizovatele, aby učinily totéž v případě svých institucí. Na dotaz ČTK to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Reagoval tak na informace médií, že na placené volno budou mít nárok jen úředníci a nebudou ho moci využít například učitelé. Premiér doufá, že ostatní zřizovatelé budou zaměstnance podobně motivovat k očkování proti koronaviru.

"My můžeme rozhodnout o organizacích a institucích, které máme v kompetenci. To znamená, že jsou to všichni policisté, vojáci, hasiči a samozřejmě zdravotníci. A my jsme vyzvali kraje, hejtmany, aby udělali stejné rozhodnutí," uvedl Babiš.

Připomněl, že kraje jsou zřizovateli části škol a pod kraji fungují také některé nemocnice. "Doufám, že to učitelům také dají, nebo zdravotníkům v nemocnicích, které jim patří," uvedl premiér. Dodal, že k tomu již vyzval předsedu Asociace krajů Martina Kubu (ODS) a jednal o tom také se svazem obcí.

Ministerstva, úřady a jejich příspěvkové organizace zaměstnávají letos 482.270 lidí, o 6901 více než loni. Nejvíce je učitelů, a to 187.975. Nepedagogických pracovníků ve školství je zhruba 70.000. Následují příslušníci ozbrojených složek, jako jsou policie, vězeňská služba nebo celníci, kterých je 67.348. Vojáků je 26.395.

Vedoucí oddělení koordinace státní služby na ministerstvu vnitra Zuzana Brücknerová v pátek serveru iROZHLAS.cz řekla, že vládní usnesení se týká pouze úředníků. Jde podle ní o skupinu zaměstnanců ve služebním poměru. "Ve služebním poměru máme asi 78.000 zaměstnanců. A k tomu ještě ti, kteří nejsou na služebních úřadech, tam ta čísla nemám, budou to ale jednotky tisíc lidí," řekla serveru. Vláda podle ní nemá možnost vztáhnout volno například na vojáky, policisty nebo učitele. Může pouze zavázat své členy a vedoucí ostatních správních úřadů, aby to promítli do svých resortů.

"Učitelů se zmíněné opatření netýká, protože je zaměstnávají jednotlivé právnické osoby vykonávající činnost škol," řekl serveru například ředitel tiskového odboru ministerstva školství Ondřej Macura.

Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy dva dny volna připraví českou ekonomiku o 21,4 miliardy korun. Babiš to už dříve označil za nesmysl.