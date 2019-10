Babiš doufá, že britská vláda co nejdřív vyjasní další postup

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) lituje dnešního rozhodnutí britského parlamentu, který odsunul schválení brexitové dohody, dokud její obsah nebude převeden do britského práva. Doufá, že britská vláda co nejdřív vyjasní další postup. Předseda opoziční ODS Petr Fiala rovněž lituje, že se dnes situaci nepodařilo vyřešit.

"Toho velmi lituji a doufám, že britská vláda nyní co nejdřív vyjasní další postup. A Boris Johnson trvá na tom, že o prodloužení nepožádá, takže nezbývá než doufat, že britský parlament za týden stihne domácí legislativu k brexitu i odsouhlasení dohody. EU chce brexit s dohodou a ne tvrdé vystoupení na Halloween," sdělil ČTK premiér Babiš.

"Věřme, že Boris Johnson nakonec prosadí své řešení," uvedl předseda ODS Fiala. I podle něj Česko potřebuje brexit s dohodou.

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše vyvrací britský postup mýtus o zlé EU. "Sedmadvacítka se opět dokázala shodnout, otevřela nové jednání s Brity a v mnohém ustoupila v zájmu dohody. Problém tedy je, že pak Británie v domácí politice nedokáže libovolnou dohodu ratifikovat. Pokud Britové požadují další prodloužení termínu pro odchod, měli by to dobře zdůvodnit," napsal na dotaz ČTK. Smysluplným důvodem by pak podle něj byla snaha o druhé referendum o brexitu.

"Dolní sněmovna očividně nebyla nadšena z toho, že má hlasovat o dokumentu, který má přes 500 stran, byl vyjednán za velkého spěchu, neměli čas ho zcela prostudovat a sama britská vláda nezná jeho přesné dopady," soudí europoslankyně a místopředsedkyně KSČM Kateřina Konečná. "Z tohoto úhlu pohledu to lze chápat, ale není možné si nevšimnout, že britské brexitové snažení připomíná spíše Chaplina než Churchilla," dodala.

Předseda sněmovního zahraničního výboru Ondřej Veselý z vládní ČSSD soudí, že premiér Johnson opět dostal políček a zbytek EU kvůli Británii stále neví, co nyní bude.

Předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil na twitteru uvedl, že dnešní rozhodnutí britského parlamentu opět potvrdilo, že nekonečný příběh brexitu pokračuje dalšími peripetiemi.

Předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík (KDU-ČSL) se domnívá, že šance na schválení dohody ještě existuje. "Pokud by se to ale nepovedlo, doufám, že zvítězí zdravý rozum a dojde k dalšímu prodloužení lhůty. Tvrdý Brexit totiž není v zájmu ani unie ani Spojeného království," uvedl. Dnešní komplikace se podle něj daly vzhledem k roztříštěnosti britské politické scény očekávat. "Lídři zemí EU měli využít posledního summitu a přítomnosti premiéra Johnsona na něm k diskusi o krocích v případě neschválení brexitové dohodě," míní.