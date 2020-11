Babiš doufá v uklidnění kolem Rady ČT, daně probere s financemi

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) ujistil dnes generálního ředitele České televize Petra Dvořáka, že doufá v uklidnění situace kolem rady tohoto média. ČTK také napsal, že o diskutovaném tématu hovořil s Dvořákem krátce. Hlavním tématem schůzky byl zákon o DPH, uvedl. Probere ho s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO).

"Pan ředitel Dvořák mi vysvětlil, že by rádi uplatnili nárok na odpočet DPH za pořízené služby a to až do roku 2024. ČT díky tomu prý pak bude moct zainvestovat do kultury, sportu nebo do programu ČT3. Slíbil jsem mu, že to proberu s paní ministryní financí Schillerovou, protože právě v době boje s pandemií vnímám takovou službu pro lidi jako velmi důležitou," uvedl Babiš.

Současná právní úprava umožňuje ČT získávat zaplacenou DPH až do roku 2021. ČT tak díky tomu získává 350 až 400 milionů Kč ročně, které dosud využívala na financování investic do přechodu na nový standard pozemního digitálního televizního vysílání DVB-T2. Rozpočet ČT na letošní rok je 6,76 miliardy korun. Většinu příjmů tvoří koncesionářské poplatky.

Dvořák ČTK sdělil, že premiér ho seznámil se odpovědí na otevřený dopis upozorňující Babiše na situaci v České televizi, pod nějž se podepsaly desítky osobností veřejného života. "Společně jsme konstatovali, že celá věc je v kompetenci Poslanecké sněmovny, která má možnost volit a odvolávat Radu ČT, respektive její jednotlivé členy," dodal Dvořák. Rada ČT před dvěma týdny odvolala svou dozorčí komisi, což bylo podle některých reakcí nezákonné. Kvůli tomu pak odstoupil předseda rady René Kühn.