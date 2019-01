Praha - Český premiér Andrej Babiš (ANO) doufá, že se nakonec podaří dospět k dohodě o odchodu Británie z EU, neřízený brexit by podle něj znamenal chaos. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) musí po neúspěšném hlasování britského parlamentu o brexitové dohodě přijít Londýn s náhradním plánem, možnost úpravy dohody ale země sedmadvacítky podle něj nevidí. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) bude ve čtvrtek jednat se zástupci sněmovních stran o zrychleném schvalování návrhu zákona, který by řešil situaci britských občanů v ČR v případě odchodu Spojeného království z unie bez dohody.

"Doufám, že britští politici budou odpovědní a nakonec to dopadne dobře, že bude nějaká jasná dohoda. Divoký brexit by znamenal chaos," řekl Babiš českým novinářům při pracovní cestě v Thajsku. Evropa podle něj nyní musí čekat na další britský postup.

Také podle Petříčka je nyní míč na straně Británie. Česko se podle něj připravuje i na variantu tvrdého brexitu. "Chceme, aby čeští občané mohli ve Velké Británii zůstat a měli co nejsnadnější registraci podle dojednaných pravidel," uvedl.

O zrychleném projednání zákona, který má zajistit ochranu Britů žijících v Česku v případě odchodu Velké Británie z EU bez dohody, bude ve čtvrtek dopoledne na ministerstvu vnitra jednat Hamáček se zástupci sněmovních stran. Část opozice se k tomu před jednáním staví vstřícně, zbývající strany rozhodnou o svém postoji až na základě informací o podobě zákona.

Asociace exportérů pro podniky uvedla, že úterní odmítnutí brexitové dohody v britském parlamentu je pro exportéry i celou EU špatnou zprávou. České firmy, které vyvážejí zboží do Británie, se připravují na obě varianty brexitu, uvítaly by ale, kdyby Británie EU opustila po dohodě. Brexit by však neměl ohrozit jejich existenci.

Podle sdružení Česmad Bohemia by mohl tvrdý brexit omezit část tuzemské nákladní dopravy směřující na ostrovy. Důvodem je očekávané prodloužení čekacích dob na hranicích, v jejichž důsledku se zvýší náklady na přepravu i bezpečnostní rizika. Británie je v současnosti pátý největší obchodní partner České republiky. Podle statistik ministerstva dopravy se v roce 2017 převezlo po silnici mezi oběma zeměmi přes 331.000 tun zboží.

Společnost Gerlach, která je v Česku největším poskytovatelem celních služeb pro dovozce i exportéry, varovala, že brexit bez dohody může výrazně zpomalit dopravu léků mezi Evropskou unií a Británií.

Podle předsedy SPD Tomia Okamury, jehož hnutí prosazuje referendum o vystoupení Česka z EU, vývoj v Británii ukazuje, že kdyby Česko chtělo unii opustit, musí začít řešit dvoustranné smlouvy se členskými státy unie o zachování současných vztahů. V případě Británie se však zbývajících 27 zemí unie dohodlo, že nebude jednat o bilaterálních smlouvách s Británií, ale vyjednávají společně prostřednictvím Evropské komise.

Podle politologů oslovených ČTK stojí za úterním odmítnutím brexitové dohody britským parlamentem neúspěšné hledání vize a zanedbání vyjednávacího procesu v předchozích více než dvou letech.