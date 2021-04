Babiš: Dotace se vyplácely podle pravidel, spor je o právní výklad zákona

Lány (Kladensko) - Dotace v Česku se vyplácely podle pravidel a transparentně, řekl dnes premiér Andrej Babiš (ANO) novinářům. Spor u auditu o střetu zájmů se podle něho vede o právní výklad českého zákona. Evropská komise v pátek zveřejnila závěrečnou auditní zprávu, podle které je Babiš ve střetu zájmů, protože spolurozhoduje o směřování dotací EU a současně ovládá holding Agrofert.

"Tady jde o to, že tady máme právní problém, a to je v interpretaci českého zákona, českého zákona lex Babiš... Dotace byly vypláceny na základě pravidel, transparentně. Zkrátka teď někdo přichází, že tam byl údajně nějaký střet zájmů. Nebyl," řekl Babiš. Zopakoval, že Česko do Bruselu žádné peníze vracet nebude.

To dnes novinářům potvrdil i mluvčí Evropské komise. Uvedl totiž, že české úřady nepožádaly o proplacení projektů, kterých se audit týkal. Opoziční politici pak poukazovali na to, že podporu tak zaplatil český státní rozpočet.

Babiš vložil v roce 2017 akcie svých firem do svěřenských fondů. Podle závěrečné zprávy auditu ale fondy ovládá, a je tak ve střetu zájmů.

Premiér dnes znovu řekl, že audit je účelový a objednaný. Podle premiéra za ním nejsou "struktury EU" či frakce evropských lidovců (EPP), ale čeští europoslanci lidovců, TOP 09 a Pirátů a jejich "džihád proti Babišovi". Předseda vlády pak také několikrát opakoval slova jako udavač či udávání České republiky do Bruselu

Vláda rozhoduje o rozdělování evropských dotací. Určuje například, kolik z přidělené sumy by se mělo využít v určité oblasti. Babiš řekl, že na vyplácení unijních financí "samozřejmě neměl nikdy vliv". Míní, že se ČR musí proti auditu bránit a není možné, aby české zákony vykládali "nějací auditoři". České normy má vyložit český soud, dodal Babiš.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) dnes řekla, že česká strana se závěrem auditu nesouhlasí a proti sobě stojí dva právní názory, mezi nimiž by měl rozhodnout soud. Úřady podle Dostálové analyzují možné kroky, které by k získání soudního rozhodnutí vedly. Audit u Soudního dvora Evropské unie podle vlády napadnout nelze.