Babiš dostane třetí dávku vakcíny proti covidu 7. října

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) se nechá přeočkovat třetí dávkou vakcíny proti covidu-19 ve čtvrtek 7. října v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Řekl to dnes v předvolební debatě v České televizi. Očkovat se tak nechá den před začátkem sněmovních voleb.

Předseda vlády obdržel první dávku vakcíny v téže nemocnici loni 27. prosince, kdy se v České republice s očkováním začalo. Zdravotníci tehdy vakcínu od společností Pfizer/BioNTech podali jako prvním jemu a válečné veteránce Emilii Řepíkové. Druhou dávku dostal Babiš 24. ledna.

Posilující dávku vakcíny si lidé mohou nechat dát od tohoto pondělí. Týká se to občanů, kteří mají osm měsíců po ukončeném očkování proti covidu-19. Třetí dávku tak aktuálně dostávají většinou zdravotníci nebo senioři z pobytových zařízeních sociální péče. Podle dat z dnešního rána možnost využilo téměř 1900 lidí. Do konce září bude mít na přeočkování nárok zhruba 40.000 osob, do konce roku se bude moci nechat znovu očkovat více než milion obyvatel.

Tempo vakcinace už několik týdnů klesá. Ukončené očkování má v zemi víc než 5,9 milionu lidí, tedy zhruba 55 procent všech obyvatel. Očkovat se mohou zájemci od 12 let.