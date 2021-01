Babiš dostane druhou dávku očkování proti covidu v neděli v ÚVN

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) si nechá podat druhou dávku očkování proti covidu-19 v neděli v pražské Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN). Novinářům to řekl při dnešní návštěvě vinohradské nemocnice. Premiér odsunul druhou dávku o zhruba týden proti původním plánům. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) druhou dávku dostane v sobotu ve Fakultní nemocnici Brno.

Babiš dostal první dávku vakcíny od firem Pfizer a BioNTech v Česku 27. prosince v ÚVN. Na druhou se chystal původně toto pondělí, poté ji ale odsunul. Před týdnem vysvětlil, že druhou dávku lze aplikovat po 21 až 42 dnech, takže odklad nevadí. Totéž doporučil Blatný ředitelům nemocnic i v případě zdravotníků, aby zbývalo více dávek pro první očkování seniorů.

Premiér dnes na dotaz ČTK řekl, že se na očkování chystá o víkendu. "Mně to vychází na neděli, půjdu zase do ÚVN," uvedl. Blatný byl 27. prosince prvním z očkovaných ve FN Brno. Ministerstvo zdravotnictví původně oznámilo, že druhou dávku dostane v neděli 17. ledna, po odkladu dnes uvedlo, že to bude v sobotu 23. ledna.