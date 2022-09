Babiš dorazil k soudu, advokát Nagyové odmítl její vinu v kauze Čapí hnízdo

Praha - Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) v doprovodu svého advokáta Eduarda Bruny dorazil zhruba v 08:00 k pražskému městskému soudu, který dnes začne projednávat kauzu údajného dotačního podvodu při stavbě kongresového areálu Čapí hnízdo. Před vstupem do jednací síně zopakoval, že je nevinný a že je jeho proces politický. Dodal, že věří v nezávislost soudu a věří české justici. Advokát Nagyové u soudu odmítl vinu své klientky v kauze Čapí hnízdo. Obžaloba podle něj trpí zásadními vadami a některé její závěry jsou úsměvné.

Někdejší předseda vlády čelí obžalobě spolu se svou někdejší poradkyní Janou Nagyovou (dříve Mayerovou), která se k soudnímu jednání také osobně dostavila. Oba vinu odmítají. Podle státního zástupce způsobili škodu 50 milionů korun.

"Já jsem rád, že to všichni uvidí. Ty moje argumenty na tu vlastně nepravdivou obžalobu, Bylo to samozřejmě politicky motivované trestní stíhání," prohlásil Babiš. Dodal však, že věří, že soud bude nezávislý.

První lidé, kteří dnes mají zájem jednání sledovat, dorazili před budovu soudu už před 07:00, kde od rána také hlídkují policisté. Před soudní síní obdrželi vstupenky. Novináři a veřejnost zaplnili celou soudní síň, místa na balkonu však zůstala prázdná. Někteří návštěvníci z řad veřejnosti na Babiše při jeho příchodu do jednací síně pokřikovali "Konečně!" nebo "Bureši, dnes nadešel tvůj soudný den!".

Před jednáním se před soud dostavili také zástupci spolku Milion chvilek pro demokracii, kteří přivezli klec s kavalcem uvnitř - symbolickou celu pro Babiše.

Obžaloba uvádí, že Babiš svým vlivem a činností podvodně zajistil vytvoření podmínek k tomu, aby Farma Čapí hnízdo navenek splňovala požadavky pro získání evropské dotace pro malé a střední podniky. Podle státního zástupce si byl přitom vědom toho, že společnost je propojená s firmami z jeho holdingu Agrofert. Úspěšnou žádost o dotaci podala v únoru 2008 Nagyová, tehdejší místopředsedkyně představenstva Čapího hnízda.

Nagyová je obviněná z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů EU, Babiš pak z pomoci k dotačnímu podvodu. Oběma hrozí až desetileté vězení, státní zástupce pro ně žádá tříleté podmínky. Navrhl pro ně také peněžité tresty - pro Babiše desetimilionový, pro Nagyovou půlmilionový. Babiš proces označuje za politický a tvrdí, že skutečným důvodem stíhání je snaha odstranit ho z politiky.

Advokát odmítl vinu Nagyové v kauze Čapí hnízdo, zkritizoval obžalobu

Advokát obžalované Jany Nagyové Josef Bartončík dnes u soudu odmítl vinu své klientky v kauze Čapí hnízdo. Obžaloba i provedené přípravné řízení podle něj trpí zásadními vadami. Popřel tvrzení obžaloby, že Nagyová uvedla v omyl poskytovatele dotace na stavbu kongresového areálu. Nemohlo tak dojít k dotačnímu podvodu, zdůraznil právník. Společně s Nagyovou čelí obžalobě bývalý premiér Andrej Babiš, předseda opozičního hnutí ANO.

"Obžaloba neuvádí jediný důkaz zavinění ve formě úmyslu, nahrazuje to fikcemi a premisami," prohlásil Bartončík u pražského městského soudu poté, co mu dal soudce po přednesu státního zástupce Jaroslava Šarocha prostor pro vyjádření o vině.

Advokát, který se po podání obžaloby u soudu marně domáhal jejího předběžného projednání, nyní namísto stručného vyjádření obšírně popsal své námitky k celému trestnímu řízení. Hovořil mimo jiné o "úsměvném závěru" státního zástupce či o "absolutním logickém nonsensu". Poukázal na to, že v obžalobě není žádná zmínka o jednání Nagyové s Babišem, který přitom stojí před soudem jako její pomocník při dotačním podvodu.

Bartončík odmítl obvinění, že tehdejší místopředsedkyně představenstva firmy Farma Čapí hnízdo Nagyová zatajila poskytovateli dotace, že firma je propojená s holdingem Agrofert. "Dala mu to černé na bílém," řekl.

Obžaloba také tvrdí, že Babišova bývalá poradkyně v žádosti o padesátimilionovou dotaci neuvedla, že společnost Farma Čapí hnízdo hodlá po dokončení výstavby areálu působit na stejných trzích jako Babišův Agrofert. "V době podání žádosti o dotaci Farma Čapí hnízdo nepůsobila na žádném relevantním trhu," uvedl k tomu Bartončík. Trhy, na kterých firma působila následně, jsou podle něj zdaleka jiné než ty, kde se vyskytuje Agrofert.

"Má klientka v plné míře obžalobu odmítá a necítí se být vina," uzavřel právník.

Nagyové podle obžaloby požádala v únoru 2008 o dotaci, „ačkoliv si byla vědoma toho, že společnost Farma Čapí hnízdo není způsobilá se o předmětnou dotaci ucházet, neboť nesplňuje podmínky pro poskytnutí této dotace“. Za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU jí hrozí pět až deset let vězení. Babiš je obžalovaný za pomoc k dotačnímu podvodu, soudce Jan Šott jej ale v úvodu hlavního líčení upozornil na to, že i jeho skutek popsaný obžalobou by mohl být kvalifikován jako pomoc k poškození finančních zájmů EU. Babiš proces označuje za politický.