Babiš dorazil do Liberce, obklopily ho desítky příznivců i odpůrců

Liberec - Prezidentský kandidát a šéf hnutí ANO Andrej Babiš přijel ráno do Liberce, kde dnes pokračuje ve volební kampani před druhým kolem voleb. Po 9:00 dorazil k nádraží, kde ho obklopil dav desítek lidí, odpůrců i příznivců. Vítal ho potlesk i pískot a ozývalo se současně skandování "Babiš na Hrad" a "Pavel na Hrad" v narážce na Petra Pavla, druhého prezidentského kandidáta. Příznivci se s Babišem také fotografovali. Po poledni by měl tramvají přejet do Jablonce nad Nisou a s voliči se setkávat tam.

V obou městech v prvním kole prezidentských voleb vyhrál Pavel, Babišův soupeř ve druhém kole prezidentských voleb, které se uskuteční za týden. Bývalého vysokého představitele české armády a NATO Pavla ve stotisícovém Liberci v prvním kole volilo 20.822 lidí, což bylo 40,06 procenta hlasujících. Pro někdejšího premiéra Babiše hlasovalo 16.022 lidí, získal tedy 30,82 procenta hlasů. Ve 45tisícovém Jablonci pro Pavla hlasovalo 8829 voličů, což znamenalo bezmála 39 procent hlasů. Babiš získal hlasy od 7349 lidí, tedy 32,45 procenta.

Pavel začal dnešní den v Ostravě, kde naopak v 1. kole zvítězil Babiš. Odpoledne bude Pavel v Brně.