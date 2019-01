Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) dorazil dnes večer do Lán, kde se uskuteční jeho pravidelná schůzka s prezidentem Milošem Zemanem. Jednání by mělo trvat zhruba hodinu a půl, poté premiér o obsahu schůzky informuje média. Babiš před cestou do Lán novinářům řekl, že chce se Zemanem mluvit o plánu ANO na zavedení paušální platby daně a odvodů pro nejmenší živnostníky nebo o absolvovaných zahraničních cestách. Zeman se dříve zmínil, že by chtěl jednat i o situaci kolem varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před výrobky čínských firem Huawei a ZTE.

Babiš po jednání vlády uvedl, že chce Zemana informovat o plánech na úpravu daňových pravidel pro živnostníky, které poprvé zazněly na sobotní ideové konferenci ANO. Hnutí po ní oznámilo, že chce zavést pro nejmenší podnikatele možnost úhrady daně a zdravotních a sociálních odvodů jednou pevnou částkou. Odpadla by jim díky tomu administrativa s vedením evidence příjmů a s daňovým přiznáním i následné kontroly. Podle Babiše se zatím jedná o tom, jakou částku by živnostníci museli platit.

Premiér také chce Zemana informovat o zahraničních cestách, které v lednu absolvoval. Babiš byl na týdenní cestě s podnikatelskou misí v Asii, při níž navštívil Singapur, Thajsko a Indii. Zúčastnil se také dvou ze čtyř dnů jednání Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu.

Prezident dříve uvedl, že chce s Babišem mluvit o situaci kolem Huawei. NÚKIB před Vánocemi varoval před softwarem a hardwarem společnosti, Zeman poté opakovaně varování zlehčoval a tvrdil, že by Čína mohla v reakci na varování českého úřadu přistoupit k ekonomickým opatřením vůči českým firmám, které působí na jejím trhu. Babiš v Davosu jednal mimo jiné i s předsedou představenstva Huawei Kenem Hu.

Mezi témata setkání v Lánech by mohla patřit příprava pravidelné schůzky ústavních činitelů k zahraniční politice, která se uskuteční ve středu. O koordinační schůzce k zahraničním aktivitám už debatoval Zeman s předsedy obou parlamentních komor Jaroslavem Kuberou (ODS) a Radkem Vondráčkem (ANO) při novoročním obědě v polovině ledna na Hradě.