Babiš dorazí do Lán na pravidelné jednání se Zemanem

Lány (Kladensko) - Prezident Miloš Zeman absolvuje dnes na zámku v Lánech pravidelnou večeři s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Politici se scházejí většinou zhruba jednou měsíčně, před prázdinami spolu hovořili mimo jiné o navýšení schodku letošního státního rozpočtu na 500 miliard korun.

O rozpočtu by mohli Babiš se Zemanem jednat i tentokrát, hlava státu se totiž staví negativně k záměru koalice zavést v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy sazbu 15 procent u daně z příjmu. Stát by tím podle něj mohl přijít o 70 až 90 miliard korun ročně, což by udělalo díru do rozpočtu.

Babiš se do Lán chystá spolu s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) kvůli rozpočtu i tuto neděli, kdy bude zasedat prezidentův expertní tým. Za Zemanem byl i minulý týden, kdy ho doprovodil vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) a společně navrhovali odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petra Rafaje. Zeman se k jejich iniciativě nevyjádřil, plánuje to až po středeční schůzce s Rafajem.