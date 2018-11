Praha - Jednání předsedy ČSSD Jana Hamáčka s premiérem Andrejem Babišem (ANO) o údajném únosu premiérova syna na Krym skončilo, řekl novinářům mluvčí sociální demokracie Petr Vurbs. Babiš řekl Filipovi, že nevidí důvod pro odstoupení. Komunisté se o tom, jak se postaví k hlasování o nedůvěře vládě, rozhodnou příští týden. Okamura jednal s Babišem, vidí prostor k prosazení programu SPD, která chce v otázce programu nahradit ČSSD, byla by ochotna tolerovat vládu odborníků.

Babiš se po ranním zasedání vlády neúčastní dnešního jednacího dne Poslanecké sněmovny. Do dolní komory doručil omluvu, v níž absenci vysvětlil pracovními důvody.

Babiš na dnešní schůzce řekl předsedovi KSČM Vojtěchu Filipovi, že nevidí důvod pro to, aby odstoupil. Komunisté svolali na příští úterý jednání výkonného výboru, který rozhodne, jak se KSČM postaví k hlasování o nedůvěře vládě vyvolanému opozicí. Filip osobně v reportáži serveru Seznam Zprávy o Babišovu synovi nic nového nespatřuje, všechny informace podle něj byly součástí spisu k Čapímu hnízdu.

"Všechny informace byly ve spise, který měl mandátní a imunitní výbor Sněmovny k dispozici v době vydávání pana Babiše (k trestnímu stíhání)," vysvětlil.

KSČM v červenci podpořila vládu ANO a ČSSD v hlasování o důvěře. Filip dnes řekl, že kvůli hlasování o nedůvěře vládě, které by se mělo uskutečnit příští týden, svolal jednání výkonného výboru. "Podle rozhodnutí kolektivního orgánu se poslanecký klub zachová," řekl novinářům předseda KSČM.

Ministři, kteří přišli ráno do Strakovy akademie na pravidelnou schůzi menšinového kabinetu, slyšeli od premiéra zhruba pětiminutové vyjádření k citlivému případu. Novinářům to řekli ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) a ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Maláčová novinářům po jednání kabinetu řekla, že koaliční schůzka Babiše a Hamáčka navázala na zasedání kabinetu. "Protože se jí neúčastním, nemůžu se vyjadřovat," konstatovala. Babiš předtím podle ní během zasedání vlády stručně vysvětlil některé souvislosti spojené s aktuální situací. "V krátkém projevu řekl svůj pohled na věc, vysvětlil některé okolnosti," dodal Brabec.

Maláčová dodala, že stále platí stanovisko sociální demokracie, že strana nevylučuje žádný scénář, který by mohl následovat po koaličním jednání. "Jedná se o závažnou situaci, je třeba znát všechna fakta," uvedla. Reportáž s Babišovým synem podle ní nyní produkuje víc otázek než odpovědí. "Poté se k tomu může člověk kvalifikovaně vyjadřovat," konstatovala.

Záznam TK s ministry Richardem Brabcem a Janou Maláčovou:

Členové vlády při ranním příchodu na úřad vlády většinou očekávali, že jim premiér ke kauze, kvůli které bude kabinet čelit ve Sněmovně pokusu opozice o vyslovení nedůvěry, něco řekne. Důraz nicméně kladli na běžnou agendu vlády. "Téma to není" pro ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou (za ANO), která se stejně jako další ministři chce soustředit na vládní agendu.

Opozice vyzvala Babiše k odstoupení z funkce premiéra, ČSSD zvažuje podle ministra vnitra Hamáčka různé varianty. Babišův syn tvrdí, že byl kvůli kauze Čapí hnízdo, v níž premiér i jeho dvě dospělé děti čelí obvinění z dotačního podvodu, držen v zahraničí.

Opoziční strany v úterý podaly návrh na vyslovení nedůvěry Babišově vládě a premiéra vyzvaly, aby do vyšetření kauzy odešel z funkce. Babiš v úterý řekl novinářům, že jeho syn je psychicky nemocný a z Česka odjel dobrovolně. Reportáž Seznam Zprávy vnímá premiér jako snahu ho zničit a dostat z politiky. Důvod k rezignaci Babiš nevidí.

Okamura se sešel s Babišem, vidí prostor k prosazení programu SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura dnes dopoledne jednal s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Okamura novinářům řekl, že v souvislosti s možnou vládní krizí, v kterou by mohla vyústit kauza kolem údajného únosu premiérova syna na Krym, vidí prostor pro prosazení programu SPD. S Babišem si domluvil další schůzku na příští týden.

Okamura řekl, že si SPD přeje ve vládě programově nahradit ČSSD. Na sociální demokraty útočí SPD dlouhodobě. "Já jsem okamžitě využil toho prostoru, protože vidím, že ve vládě je určité pnutí. Já to říkám na rovinu, my chceme vyměnit ČSSD, nechceme aby se prosazoval probruselský program," uvedl. Babiš podle něj dnes prosazuje program ČSSD, zato SPD si přeje vlastenecký program.

Z posledního dění kolem Čapího hnízda nabyl Okamura dojem, že by mohl být prostor pro prosazení programu SPD. "Výsledkem toho jednání je, že mi pan premiér říkal, abych připravil nějaké klíčové programové body, které si myslíme, že by bylo dobré prosadit. A že bychom se o tom mohli příští týden pobavit," uvedl.

Rozhovor se podle něj týkal i současné politické reality, návrh na vstup SPD do vlády však ze strany ANO nepřišel. "Taková nabídka nepadla, my se bavili v programové rovině," řekl. SPD podle něj nemůže vstoupit do vlády s nikým, kdo má nedořešené kauzy. Umí si ale představit, že program SPD by mohla prosazovat vláda odborníků, které by vybralo hnutí ANO. "Nám se nejedná o politická koryta," dodal.