Babiš: Dobrému státu stoupá počet obyvatel i bez migrace

Budapešť - Dobrý stát se podle českého premiéra Andreje Babiše pozná podle toho, že jeho populace se zvyšuje a tento růst není nahrazen migrací ze zahraničí. Babiš to uvedl v projevu na konferenci o demografii v Budapešti, kde se zároveň vyslovil pro podporu zejména rodin s alespoň třemi dětmi.

"Čísla mluví jasně, že vymíráme. I když se dramaticky prodlužuje délka života, dlouhodobá projekce vývoje české populace není dobrá. Dobrý stát se pozná podle toho, že jeho obyvatelé nemají obavu o svou budoucnost. Dobrý stát se pozná tak, že počet jeho obyvatel stoupá a přírůstek není nahrazen migrací ze zahraničí," uvedl předseda české vlády.

Demografické změny označil Babiš za časovanou bombu, která se naplno projeví za několika desetiletí. "Máme jedinečnou možnost ukázat, Česká republika a taky všichni dohromady (ze skupiny) V4, že střední Evropa je prostorem, kde se dobře žije, je to bezpečný prostor a kde jsou ty nejlepší podmínky pro rodiny s dětmi," řekl.

Babiš připomněl, že míra porodnosti v Česku činí 1,7 dítěte na ženu. Je tak nejvyšší ze zemí visegrádské čtyřky (ČR, Maďarsko, Polsko a Slovensko), nedosahuje ale hranici prosté reprodukce, tedy 2,1 dítěte na ženu.

Podle českého premiéra by si rodiny dovolily jedno či dvě děti i bez různých státních pobídek, protože si potomky nepořizují z důvodu, aby dosáhly na nějakou formu podpory. "Každá podpora rodiny je správná. (...) Nás všechny však čeká mnohem tvrdší oříšek - jak pomoci rodinám, které by chtěly mít tři a více dětí. Třetí dítě znamená větší byt, větší auto, (to) jsou obrovské položky do rodinného rozpočtu," řekl Babiš. Dodal, že v Česku není dostatečná nabídka pružných forem práce, jako například zkrácených pracovních úvazků.

Babiš řekl, že téma demografických změn není v současnosti natolik populární jako otázka změny klimatu, ale důsledky nízké porodnosti a stárnutí populace mohou být stejně závažné.

Dvoudenní konferenci o demografii, která skončí v pátek, uspořádala maďarská vláda a kromě politiků na ni přišli i zástupci církví. Maďarský premiér Viktor Orbán v projevu na konferenci řekl, že je třeba zavrhnout tvrzení, podle kterých migrace v globálním měřítku dokáže vyřešit otázku úbytku populace.

Orbán, který dlouhodobě kritizuje migraci a příliv uprchlíků do Evropy, již letos oznámil sérii daňových a finančních benefitů na podporu rodin. Maďarský parlament letos na jaře schválil zákon, jehož součástí je poskytování bezúročné půjčky ve výši deseti milionů forintů (785.000 korun) manželským párům, pokud je ženě nejvýše čtyřicet let.