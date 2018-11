Mnichov/Amberk (Německo) - Český premiér Andrej Babiš dnes v rámci pracovní cesty do Bavorska navštíví centrálu společnosti BMW v Mnichově a továrnu firmy Siemens v Amberku. Se zástupci automobilky BMW bude Babiš jednat o plánovaném vybudování testovacího centra u Sokolova v Karlovarském kraji. Česká vláda v úterý rozhodla, že firma získá na jeho vybudování investiční pobídku od státu až 528,75 milionu korun.

BMW plánuje během sedmi let investovat do vybudování technologického centra pro vývoj vozidel a asistenčních systémů 2,55 miliardy korun. Z toho investice do strojního zařízení bude 1,3 miliardy korun. Kabinet už v dubnu schválil memorandum o spolupráci s německou automobilkou.

Digitální továrna Siemens v Amberku pak patří mezi nejmodernější výrobní provozy na světě. Firma investuje také v Česku, česká pobočka Siemens zajišťuje pracovní místa pro zhruba 9000 lidí. Továrnou českého premiéra provede generální ředitel společnosti Joe Kaeser. Tématem rozhovoru Andreje Babiše s vedením společnosti bude mimo jiné rozvoj takzvaného Průmyslu 4.0 v Česku a možná inspirace touto německou továrnou. Průmyslem 4.0 se označuje čtvrtá průmyslová revoluce, tedy trend digitalizace, díky níž se automatizuje výroba.