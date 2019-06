Babiš: ČR potřebuje z EU peníze na zadržování vody či dopravu

Praha - Česká republika potřebuje z Evropské unie získávat peníze na investice, nikoliv na takzvané měkké projekty. Evropské finance by měly směřovat na zadržování vody v krajině nebo dopravní infrastrukturu. Na dnešním setkání se středočeskými starosty v Praze to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Poukázal na to, že Česká republika bohatne, a dostává proto z EU méně peněz. O to je podle něj důležitější, aby čerpala finance, které skutečně potřebuje.

"Je dobré, aby Evropská komise pochopila, že my potřebujeme peníze hlavně na investice," uvedl Babiš. Přesvědčit ji chce pomocí investičního plánu, na němž se stále pracuje. Naopak podle Babiše nejsou potřeba peníze na různé semináře, workshopy a analýzy. Připomněl, že v posledním roce vláda na základě požadavků od obcí řešila hlavně navyšování kapacit v mateřských školách.

Podle Babiše jsou nyní také důležitá vyjednávání o tom, kdo bude předsedou Evropské komise. Premiér připomněl, že šéf komise určuje portfolio komisařů a může i odmítnout kandidáta, kterého jednotlivé země navrhují. Babiš předpokládá, že ČR navrhne dosavadní evropskou komisařku Věru Jourovou, a upozornil na to, že předseda komise s tímto výběrem nemusí souhlasit. Dodal, že nový předseda komise měl mít vstřícný postoj i k visegrádské čtyřce, která je podle Babiše jednotná a hraje významnou roli v Evropě i Evropské radě.